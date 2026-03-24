Rajecké Teplice chcú vybudovať viacúčelové ihrisko v časti Poluvsie
Celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu sú vo výške necelých 207.000 eur.
Autor TASR
Rajecké Teplice 24. marca (TASR) - Mesto Rajecké Teplice sa zapojí do ďalšej výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry vyhlásenej Fondom na podporu športu. Mestskí poslanci na marcovom rokovaní zastupiteľstva odsúhlasili predloženie žiadosti o finančnú podporu na vybudovanie viacúčelového športového ihriska v mestskej časti Poluvsie.
Ihrisko plánuje mesto vybudovať na voľnom trávnatom pozemku vo vlastníctve urbáru Stránske, pričom pri šesťročnej nájomnej zmluve s opciou na ďalších päť rokov bude radnica platiť ročný nájom 1038 eur. „Týmto projektom chceme docieliť, aby sme mali ďalšiu športovú infraštruktúru aj v tejto lokalite, kde výrazne absentuje,“ poznamenal primátor Ambróz Hájnik.
Doplnil, že potrebné podklady k celej investičnej akcii sú pripravené. „Projektová dokumentácia je vybavená, proces získania stavebných povolení sa dokončuje, takže sme pripravení reálne podať tento projekt na Fond na podporu športu,“ uviedol Hájnik.
Celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu sú vo výške necelých 207.000 eur. Mestskí poslanci popri podaní žiadosti zároveň schválili 30-percentné spolufinancovanie projektu vo výške 62.007 eur a tiež zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
Ihrisko plánuje mesto vybudovať na voľnom trávnatom pozemku vo vlastníctve urbáru Stránske, pričom pri šesťročnej nájomnej zmluve s opciou na ďalších päť rokov bude radnica platiť ročný nájom 1038 eur. „Týmto projektom chceme docieliť, aby sme mali ďalšiu športovú infraštruktúru aj v tejto lokalite, kde výrazne absentuje,“ poznamenal primátor Ambróz Hájnik.
Doplnil, že potrebné podklady k celej investičnej akcii sú pripravené. „Projektová dokumentácia je vybavená, proces získania stavebných povolení sa dokončuje, takže sme pripravení reálne podať tento projekt na Fond na podporu športu,“ uviedol Hájnik.
Celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu sú vo výške necelých 207.000 eur. Mestskí poslanci popri podaní žiadosti zároveň schválili 30-percentné spolufinancovanie projektu vo výške 62.007 eur a tiež zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu.