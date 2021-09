Rákoš: Netopiere pri náučnom chodníku budú pozorovať prístrojmi na noč

Rákoš 10. septembra (TASR) – V obci Rákoš v okrese Revúca v piatok slávnostne otvorili náučný chodník, ktorý návštevníkom približuje aj niekoľkotisícové kolónie netopierov zimujúcich v miestnych starých banských dielach. Ako pre TASR prezradil Július Pavelko z občianskeho združenia (OZ) Rákošská cächa, na náučnom chodníku plánujú organizovať i nočné pozorovania netopierov, na tento účel už zakúpili aj potrebné technické vybavenie.



Chodník malých netopierov je dlhý 1,6 kilometra a pozostáva zo 14 stanovíšť. Trasa vedie lesným porastom v okolí obce Rákoš i popri starých banských dielach, v ktorých pred niekoľkými rokmi objavili členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov početné zimujúce kolónie netopierov. Banské diela neskôr zabezpečili proti pádu návštevníkov tak, aby ich mohli netopiere naďalej využívať na hibernáciu.



„V lete sú v letnej kolónii o pár kilometrov ďalej. Keď sa ochladí, prichádzajú do Rákoša, vylietavajú a lovia hmyz, až kým neprídu silné mrazy. Potom hibernujú do konca marca,“ priblížil Pavelko.



Na náučnom chodníku plánuje OZ organizovať nočné pozorovanie netopierov. Na tento účel získalo finančné prostriedky od Banskobystrického samosprávneho kraja, vďaka ktorým dokázalo zakúpiť päť prístrojov na nočné videnie. Vzácne druhy, ako lietavec sťahovavý, podkovár južný, netopier obyčajný či večernica malá, ktoré sa tu vyskytujú v niekoľkotisícových kolóniách, tak bude možné pozorovať bez toho, aby netopiere pri love rušilo umelé osvetlenie.



Chodník malých netopierov vybudovalo OZ v rokoch 2017 až 2020 v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR, ktorý do projektu investoval takmer 3500 eur. „Našou túžbou a snahou je tento chodník ďalej zdokonaľovať a v prípade dostatku financií pokračovať v druhej etape a prepojiť ho s Rákošskou Baňou,“ poznamenal riaditeľ Odštepného závodu Revúca Jozef Michňa. Ako dodal, náučný chodník by mal v budúcnosti slúžiť aj na organizáciu rôznych podujatí v rámci Lesnej pedagogiky.