Rakovina prsníka nie je len ženskou záležitosťou, postihuje aj mužov

Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Svetový deň boja proti rakovine, ktorý pripadá na 4. februára, pripomína, že prevencia a včasná diagnostika sú kľúčovými faktormi v boji proti tejto chorobe. V súvislosti s týmto dňom nemocnica Agel Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici upozornila na fakt, že rakovina prsníka nie je len ženskou záležitosťou, ale postihuje aj mužov, hoci oveľa zriedkavejšie.



"Je veľmi dôležité, aby si muži uvedomili, že rakovina prsníka alebo hrčky v prsníkoch nie sú len ženským problémom. Rovnako ako u žien, aj u mužov môže tento typ rakoviny začať bez viditeľných príznakov a rozvinúť sa do pokročilého štádia, ak sa neodhalí včas. Preto je naším cieľom vyvolať diskusiu o tejto problematike a vyzvať mužov, aby sa nebáli vyhľadať odbornú pomoc, ak spozorujú akékoľvek neobvyklé zmeny v oblasti prsníkov, ako sú hrčky alebo zväčšené lymfatické uzliny v podpazuší," zdôraznil chirurg Zoltán Básti, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť mammacentra, ktoré sa zameriava na včasnú diagnostiku, prevenciu a liečbu rakoviny prsníka u žien i mužov.



Ak si muž spozoruje akékoľvek nezvyčajné zmeny v oblasti prsníkov, ako hrčky, opuchy, bolestivosť alebo zmeny na koži, je dôležité, aby okamžite vyhľadal svojho všeobecného lekára. Ten vykoná úvodné vyšetrenie a v prípade potreby ho odošle do mammacentra.



"V prípade mužov postupujeme rovnako ako pri ženách. Pacient podstúpi potrebné diagnostické vyšetrenia, ako sú ultrazvuk alebo biopsia, aby sa presne určila povaha zistených zmien a zahájil správny terapeutický postup. Po obdržaní výsledkov je pacient odoslaný na chirurgickú ambulanciu, kde lekár vyhodnotí výsledky a navrhne ďalší postup liečby. Ak si to nález vyžaduje, pacient je u nás operovaný a následne komplexne doriešený. Včasná diagnostika je kľúčová pre úspešnú liečbu," priblížil Básti.



Ako dodal, podľa údajov z minulého roka z celkového počtu 826 hospitalizovaných pacientov bolo 20 mužov, ktorí mali nezhubné alebo zhubné ochorenia prsníka. Odborníci preto apelujú na všetkých, aby nezanedbávali prevenciu a pravidelné vyšetrenia.