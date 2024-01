Zanedbaný kostol z románskeho obdobia v Rakovnici dostal strechu

Rakovnica 2. januára (TASR) - Kostol sv. Márie Magdalény v Rakovnici v okrese Rožňava sa v uplynulom roku dočkal čiastočnej obnovy. Na dlhodobo zanedbanom kostole z románskeho obdobia, nazývanom i Magdolna, sa podarilo obnoviť strechu, na prvú etapu jeho záchrany by mali nadviazať práce súvisiace so sanáciou vlhkosti. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informoval Pamiatkový úrad (PÚ) SR.



Kostolík v Rakovnici podľa pamiatkarov chátra už od 70. rokov 20. storočia. Obyvatelia obce v tom období svojpomocne zrealizovali výmenu strechy za dočasnú, v ďalšom procese obnovy pamiatky sa však nepokračovalo. Aktuálny projekt zameraný na obnovu strechy iniciovalo občianske združenie Gotická cesta v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Rožňava a samosprávou, práce boli finančne podporené z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. Rekonštrukcii predchádzal pamiatkový architektonicko-historický výskum realizovaný v roku 2019, ktorého súčasťou bol aj návrh obnovy kostola.



"Nová konštrukcia krovu tvarovo vychádza z typológie typických krokvových hambálkových krovov bez pozdĺžneho viazania a s vyššími námetkami. Tieto sú typické pre obdobie neskorej renesancie a baroka. Konštrukcia krovu je prevedená zo smrekového dreva a ako krytina boli použité pílené a hĺbkovo impregnované smrekové a jedľové šindle. Rekonštruovaná bola aj malá sanktusníková vežička nad loďou kostola, ktorá je dokumentovaná na historických fotografiách z roku 1962, dokladajúcich stav pred poslednou výmenou strechy," priblížil PÚ SR.



Pri realizácii novej strechy bol dôraz kladený aj na zachovanie originálnych neskororenesančných dubových pomúrnic historickej krovovej konštrukcie, datovaných do rokov 1684 až 1701 a 1692 až 1693. "Nová konštrukcia krovu sa na historické pomúrnice napojila tak, aby bola vytvorená replika historickej konštrukcie západného predsunutého zastrešenia vo forme otvoreného prístrešku s funkciou predsiene," dodali pamiatkari s tým, že zachované ostali aj unikátne drevené neskororenesančné dubové a jedľové tiahla spevňujúce murivo nad klenbou svätyne, datované do roku 1686 až 1703.



Kostolík v Rakovnici bol postavený v prvej polovici 13. storočia z kameňa. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1416, od roku 1796 je i pútnickým kostolom. V rámci jeho komplexnej obnovy by na obnovu strechy mala nadviazať druhá etapa prác týkajúca sa sanácie vlhkosti, prípravy projektovej dokumentácie obnovy interiéru a reštaurovania západnej fasády kostola.