Rakúski novinári spoznávali zaujímavosti Trenčianskeho kraja

Trenčín 9. októbra (TASR) - Lokality trenčianskeho regiónu, ktoré vo veľkej miere navštevujú domáci i zahraniční turisti, mali možnosť spoznať rakúski novinári. V uplynulých dňoch navštívili Myjavu, Bojnice, Čachtice, ale aj Trenčín a Trenčianske Teplice, informovala Michaela Tišková z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.



O kraj sa zaujímali mediálni odborníci z oblasti cestovania, turizmu, histórie či životného štýlu. Infocestu pre novinárov pripravila KOCR v spolupráci so Zahraničným zastúpením cestovného ruchu SR vo Viedni. "Trenčiansky kraj v minulom roku navštívilo viac ako 5000 turistov z Rakúska. Vzhľadom na geografickú blízkosť našich dvoch krajín je toto číslo pomerne nízke. Radi by sme počet návštevníkov zvýšili, preto sme pozvali novinárov z rakúskych médií a ukázali sme im najatraktívnejšie lokality nášho kraja," objasnila výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská. KOCR podľa nej verí, že články, ktoré vďaka infoceste médiá publikujú, prilákajú väčší počet rakúskych návštevníkov do trenčianskeho regiónu.



Novinári svoju cestu začali v kopaničiarskom regióne v skanzene Gazdovský dvor, kde mali príležitosť vidieť tradičné myjavské kroje, zvyky či domácu kuchyňu. Navštívili tiež Trenčiansky hrad, trenčiansky pivovar, Bojnický zámok a tamojšiu vyhliadku, v Trenčianskych Tepliciach i kúpele Hammam a Zelenú žabu, v Čachticiach hrad i podzemie.