Rakytovce, Iliaš a Kremnička musia nahlásiť chovy hydiny a vtáctva

Banská Bystrica 28. februára (TASR) - V reakcii na nedávny výskyt vtáčej chrípky v banskobystrickej mestskej časti Šalková, mesto vyzýva všetkých chovateľov hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v častiach Banskej Bystrice - Rakytovce, Iliaš a Kremnička k bezodkladnému nahláseniu svojich chovov. Magistrátu treba dodať súpis najneskôr 29. februára. Informoval o tom referát krízového riadenia na webe samosprávy s tým, že toto opatrenie je nevyhnutné na zabezpečenie rýchlej preventívnej reakcie proti šíreniu nákazy.



Ako sa tiež vo výzve zdôrazňuje, chovatelia musia zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých chovajú hydinu a iné vtáctvo, napríklad formou dezinfekčných rohoží alebo dezinfekciou rúk. Rovnako musia zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi, predovšetkým s vodnými druhmi a ak to umožňujú podmienky, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo či pracovné náradie. Voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu. Pokiaľ je to možné, treba sa vyhýbať miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce, predovšetkým sťahovavé vodné vtáctvo, teda brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier, aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu.



V prípade akýchkoľvek príznakov vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, respektíve pri podozreniach na jej výskyt, je nevyhnutné bezodkladne kontaktovať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Banskej Bystrici.