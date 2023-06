TRENČÍN OVLÁDOL RAMMSTEIN: S kapelou spievalo 40-tisícové hľadisko

Prečítajte si aj: OBRAZOM NA KONCERTE RAMMSTEIN: Zážitky z megashow v Trenčíne

Trenčín 15. júna (TASR) - Také nadrozmerné pódium ešte Slovensko nevidelo, rovnako svetelné a ohňové efekty či špičkový zvuk. To všetko ponúkla v stredu (14. 6.) večer nemecká industrie metalová skupina Rammstein, ktorá je na turné Rammstein Europe Stadium Tour 2023. Ide o udalosť roka, akú Trenčín a jeho letisko nezažili.Dvojhodinovú hudobno-ohňovú šou začala kapela skladbou Rammlied zalbumu Liebe ist für alle da, nasledoval hit Links 2-3-4 z albumu Mutter, Bestrafe mich z albumu Sehnsucht. Ďalšími boli Gifting, Sehnsucht, Mein Herz brennt, Puppe, Angst, Zeit, Deutschland, Radio, Mein Teil, Du hast a Sonne.Dva prídavky boli odmenou pre zaplnené letisko, v tom prvom to boli skladby Engel, Ausländer, Du riechst so gut a ohne Dich, v tom druhom piesne Rammstein, Ich will a Adieu.Hudobné výkony sprevádzali ohne, rakety, ohňostroje, teplo z ohňových efektov bolo cítiť aj pár desiatok metrov od pódia. Muzikanti boli možno prekvapení, že 40-tisícové hľadisko poznalo texty piesní a spievalo s Lindemannom.Technici začali rozoberať pódiové monštrum hneď po skončení koncertu, doviezlo ho skoro 70 kamiónov. Celý areál sa pripravoval 12 dní. Je na škodu, že tento zážitok pošramotil výjazd vozidiel z areálu, keď desiatky z nich sa dostali von až po piatich hodinách.Do Trenčína prišli z Mníchova, kde odohrali štyri vypredané koncerty na olympijskom štadióne, videlo ich 240.000 fanúšikov. V Trenčíne mali pripravené aj ubytovanie. Rammstein, to nie je len kapela, je to spoločnosť, a veľmi veľká. Len na vstupenkách na svoje koncerty zarobili minulý rok viac ako 200 miliónov eur.Metalová kapelaRammstein vznikla v Berlíne v roku 1994. Šesticu hudobníkov tvoria Till Lindemann (spev), Richard Kruspe (gitara), Paul Landers (rytmická gitara), Oliver Riedel (basgitara), Christoph Schneider (bicie), Christian Lorenz (klávesy). V tejto zostave hrajú bez zmeny do dnešných dní.V septembri 1995 vydali prvý album Herzeleid. Na svojom konte majú zatiaľ osem albumov, ôsmy Zeit vyšiel v apríli 2022. Siedmy album Untitled z mája 2019 je ich najúspešnejším, keď bodoval v prvej desiatke anglického aj amerického rebríčka. Na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu koncertovali 6. novembra 2011 v rámci turné Made in Germany.Lindemann je bývalý aktívny športovec, ako žiak chodil do športovej školy Rostockého športového klubu. Bol výborný plavec, ako junior bol európskym vicemajstrom v plávaní. Je lídrom a spevákom skupiny, ovláda však aj gitaru, basovú gitaru a bicie nástroje.