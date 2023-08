Raňajky s komornou hudbou budú trvalou súčasťou festivalu Hudba Modre

Bratislava 5. augusta (TASR) - Osemnásty ročník medzinárodného festivalu komornej hudby a jazzu - Hudba Modre rozozvučí vinárske mesto na úpätí Karpát od 17. do 20. augusta. Návštevníkov čaká počas štyroch letných dní šesť koncertov.



Organizátori festivalu opäť zaradili do programu Raňajky s komornou hudbou, na ktorých predstavia vyše dvojmetrový hudobný nástroj marimba a o svoje zážitky s nevšedným inštrumentom sa podelia bulharský hráč na bicích nástrojoch Kiril Stoyanov s huslistkou Luciou Harvanovou. Po raňajkách odohrajú koncert, na ktorom nebude chýbať ani argentínske tango.



"Po minuloročnej úspešnej premiére konceptu Raňajok s komornou hudbou sme sa rozhodli tento formát natrvalo zaradiť do programu festivalu. Je nesmierne obohacujúci a ľudský," potvrdil riaditeľ festivalu Hudba Modre Ladislav Fančovič. "Kedy máte možnosť sa zblízka rozprávať s umelcami medzinárodného renomé a spýtať sa ich otázky, ktoré ste im nikdy nemohli položiť? Aj koncert, ktorý potom umelci zahrajú, vnímajú návštevníci zrazu inak," dodáva Fančovič k podujatiu v reštaurácii, na ktoré je vstup voľný s povinnou rezerváciou na info@wildkitchen.sk.



Festival bude patriť aj zhudobnenej slovenskej poézii. Hudbu Modre 2023 otvorí Ansámbel Františka Báleša, na jeho koncerte zaznejú zhudobnené básne klasikov slovenskej poézie. Na nádvorí Kaštieľa v Modre bude znieť aj raný jazz v podaní orchestra Fats Jazz Band. V koncertnej sále kaštieľa sa predstavia žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Modre. Na Malom koncerte veľkých nádejí ich vystrieda súbor Slovak Brass Quintet. Záverečný koncert festivalu odohrá v Nemeckom evanjelickom kostole nemecká flautistka Nicole Pressler spolu s Bergerovým triom.