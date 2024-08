RANDE KTORÉ SKONČILO VYHRÁŽKAMI ZABITÍM: Incident sa stal medzi mužmi

Poprad 9. augusta (TASR) - Ľúbostné stretnutie dvoch mužov v Poprade skončilo vyhrážkami zabitím a lúpežou. O incidente, ktorý sa stal v stredu (7. 8.) vo večerných hodinách informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.



Uviedla, že 16-ročný mladík a 29-ročný muž mali stretnutie neďaleko jedného z domov na Ulici Jiřího Wolkera. "Neskôr ale došlo k situácii, kedy mladší z dvojice pod hrozbou zabitia vzal staršiemu mužovi z kapsy peňaženku a vybral z nej 20 eur a taktiež požadoval od neho dve retiazky zo žltého kovu, ktoré mal na krku. Starší z mužov sa nebránil, a to z dôvodu obavy o svoj život," priblížila Ligdayová.



V prípade začal okresný vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. Osobu podozrivú z uvedeného zločinu polícia v priebehu niekoľkých hodín vypátrala. Mladíka zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola získaná dostatočná dôkazná situácia, ktorá umožnila okresnému vyšetrovateľovi v Poprade vzniesť voči 16-ročnému mladíkovi obvinenie zo zločinu lúpeže," dodala hovorkyňa s tým, že vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.