Ranná akcia: Bratislavskí policajti kontrolovali alkohol za volantom
Touto cestou apelujeme na vodičov, že alkohol a omamné látky v žiadnom prípade za volant nepatria, vyzvali policajti.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Polícia vykonávala v Bratislavskom kraji vo štvrtok ráno osobitnú kontrolu na cestách vo vybraných okresoch. Zamerala sa na šoférovanie pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Kontrolovala aj dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Touto cestou apelujeme na vodičov, že alkohol a omamné látky v žiadnom prípade za volant nepatria! Buďte na cestách zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky pred alebo počas jazdy za žiadnych okolností nepožívajte,“ vyzvali policajti.
