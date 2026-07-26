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Ranná joga v prievidzskom mestskom parku pokračuje aj v auguste

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Lekcie jogy na august sa samospráva rozhodla rozšíriť po tom, čo zaznamenala vysoký záujem o cvičenie počas vybraných júlových dní.

Autor TASR
Prievidza 26. júla (TASR) - Lekcie rannej jogy v prievidzskom mestskom parku budú pokračovať aj v auguste. Počas štyroch augustových sobôt si budú môcť záujemcovia zacvičiť pod vedením lektorky Jany Hurtišovej. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Lekcie jogy na august sa samospráva rozhodla rozšíriť po tom, čo zaznamenala vysoký záujem o cvičenie počas vybraných júlových dní. „Aj naďalej pozývame záujemcov začať víkend pohybom, pokojom a čerstvým vzduchom. Pod vedením lektorky Jany Hurtišovej si môžu dopriať jemné rozhýbanie tela, uvoľnenie napätia a príjemný čas pre seba v krásnom prostredí mestského parku,“ uviedla Beňadiková. Stačí si podľa nej priniesť podložku, pohodlné oblečenie a dobrú náladu.

Joga sa bude v parku cvičiť 1., 8., 15. a 22. augusta, vždy od 8.30 h do 10.00 h. Vstup je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa lekcia neuskutoční.
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