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RANNÁ KONTROLA: Desiati vodiči nafúkali
Hodnota u jedného vodiča bola 1,35 promile alkoholu v dychu.
Autor TASR
Košice 27. júla (TASR) - Počas rannej celokrajskej osobitnej kontroly vykonali policajti v Košickom kraji vyše 2000 dychových skúšok, z toho desať bolo pozitívnych. Odhalili aj 70 priestupkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Podľa nej bola akcia zameraná najmä na odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Alkohol bol zistený u desiatich vodičov, z toho deviati nafúkali do jedného promile. „Vodičom bola zakázaná ďalšia jazda, zadržaný vodičský preukaz a o ich osude bude rozhodovať správny orgán,“ uviedla hovorkyňa.
Hodnota u jedného vodiča bola 1,35 promile alkoholu v dychu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ho do cely policajného zaistenia. Čeliť bude trestnému stíhaniu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Medzi najčastejšie priestupky podľa polície patrili nevyhovujúci technický stav vozidla, prekročenie rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu či porušenie povinností vodiča, medzi ktorými bolo aj používanie mobilného telefónu počas jazdy.
„Deväť priestupkov bolo oznámených na dopravný inšpektorát. V súvislosti so zistenými porušeniami policajti zadržali 12 vodičských preukazov, z toho desať pre jazdu pod vplyvom alkoholu,“ dodala Illésová s tým, že v kontrolách bude polícia pokračovať aj naďalej.
Podľa nej bola akcia zameraná najmä na odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Alkohol bol zistený u desiatich vodičov, z toho deviati nafúkali do jedného promile. „Vodičom bola zakázaná ďalšia jazda, zadržaný vodičský preukaz a o ich osude bude rozhodovať správny orgán,“ uviedla hovorkyňa.
Hodnota u jedného vodiča bola 1,35 promile alkoholu v dychu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ho do cely policajného zaistenia. Čeliť bude trestnému stíhaniu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Medzi najčastejšie priestupky podľa polície patrili nevyhovujúci technický stav vozidla, prekročenie rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu či porušenie povinností vodiča, medzi ktorými bolo aj používanie mobilného telefónu počas jazdy.
„Deväť priestupkov bolo oznámených na dopravný inšpektorát. V súvislosti so zistenými porušeniami policajti zadržali 12 vodičských preukazov, z toho desať pre jazdu pod vplyvom alkoholu,“ dodala Illésová s tým, že v kontrolách bude polícia pokračovať aj naďalej.