Ranná kontrola na D1: Polícia sa zamerala na nákladné automobily
Akcia sa uskutočnila v stredu v skorých ranných hodinách, keď sa na diaľnicu po povinných prestávkach vracal zvýšený počet vodičov nákladných vozidiel.
Autor TASR
Trenčín 10. apríla (TASR) - Jedenásť priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zistili diaľniční policajti počas stredajšej (8. 4.) kontroly na diaľničných odpočívadlách Hrádok v oboch smeroch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Kontrolu zamerali najmä na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu vodičmi nákladných vozidiel, dodržiavanie rýchlosti jazdy, používanie bezpečnostných pásov, technický stav vozidiel a predpísané doklady. Súčasťou kontroly bolo aj preverovanie upevnenia nákladu a pátranie po hľadaných osobách, vozidlách a veciach.
Akcia sa uskutočnila v stredu v skorých ranných hodinách, keď sa na diaľnicu po povinných prestávkach vracal zvýšený počet vodičov nákladných vozidiel. Policajti vykonali 400 dychových skúšok, v prípade dvoch cudzincov zistili požitie alkoholu, zadržali dva vodičské preukazy.
Kontrolu zamerali najmä na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu vodičmi nákladných vozidiel, dodržiavanie rýchlosti jazdy, používanie bezpečnostných pásov, technický stav vozidiel a predpísané doklady. Súčasťou kontroly bolo aj preverovanie upevnenia nákladu a pátranie po hľadaných osobách, vozidlách a veciach.
Akcia sa uskutočnila v stredu v skorých ranných hodinách, keď sa na diaľnicu po povinných prestávkach vracal zvýšený počet vodičov nákladných vozidiel. Policajti vykonali 400 dychových skúšok, v prípade dvoch cudzincov zistili požitie alkoholu, zadržali dva vodičské preukazy.