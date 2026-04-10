Piatok 10. apríl 2026Meniny má Igor
Ranná kontrola na D1: Polícia sa zamerala na nákladné automobily

Snímka z policajnej kontroly. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Akcia sa uskutočnila v stredu v skorých ranných hodinách, keď sa na diaľnicu po povinných prestávkach vracal zvýšený počet vodičov nákladných vozidiel.

Autor TASR
Trenčín 10. apríla (TASR) - Jedenásť priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zistili diaľniční policajti počas stredajšej (8. 4.) kontroly na diaľničných odpočívadlách Hrádok v oboch smeroch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Kontrolu zamerali najmä na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu vodičmi nákladných vozidiel, dodržiavanie rýchlosti jazdy, používanie bezpečnostných pásov, technický stav vozidiel a predpísané doklady. Súčasťou kontroly bolo aj preverovanie upevnenia nákladu a pátranie po hľadaných osobách, vozidlách a veciach.

Akcia sa uskutočnila v stredu v skorých ranných hodinách, keď sa na diaľnicu po povinných prestávkach vracal zvýšený počet vodičov nákladných vozidiel. Policajti vykonali 400 dychových skúšok, v prípade dvoch cudzincov zistili požitie alkoholu, zadržali dva vodičské preukazy.


