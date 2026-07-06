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RANNÁ KONTROLA: Štyria vodiči v okrese Dunajská Streda nafúkali
Kontrolovali najmä dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok pred jazdou a počas vedenia motorových aj nemotorových vozidiel.
Autor TASR
Dunajská Streda 6. júla (TASR) - Policajti dopravnej a poriadkovej polície odhalili počas pondelkovej rannej dopravno-bezpečnostnej akcie v čase od 5.00 do 7.00 h v okrese Dunajská Streda štyroch vodičov, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Kontrolovali najmä dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok pred jazdou a počas vedenia motorových aj nemotorových vozidiel. Odhalili troch vodičov osobných áut ukrajinskej štátnej príslušnosti vo veku 32, 37 a 46 rokov. Dychové skúšky u nich preukázali 0,31, 0,56 a 0,85 promile alkoholu. Policajti ich oznámili na ďalšie konanie na dopravný inšpektorát a zadržali im vodičské preukazy.
Štvrtým vodičom bol 54-ročný občan Rumunska, ktorý viedol nákladné vozidlo. Dychová skúška u neho preukázala 0,50 promile alkoholu. Muž na mieste zaplatil blokovú pokutu vo výške 650 eur.
Polícia opätovne apelovala na vodičov, aby si po požití alkoholu nesadali za volant. Upozornila, že aj malé množstvo alkoholu znižuje pozornosť, predlžuje reakčný čas a zvyšuje riziko dopravných nehôd.
Kontrolovali najmä dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok pred jazdou a počas vedenia motorových aj nemotorových vozidiel. Odhalili troch vodičov osobných áut ukrajinskej štátnej príslušnosti vo veku 32, 37 a 46 rokov. Dychové skúšky u nich preukázali 0,31, 0,56 a 0,85 promile alkoholu. Policajti ich oznámili na ďalšie konanie na dopravný inšpektorát a zadržali im vodičské preukazy.
Štvrtým vodičom bol 54-ročný občan Rumunska, ktorý viedol nákladné vozidlo. Dychová skúška u neho preukázala 0,50 promile alkoholu. Muž na mieste zaplatil blokovú pokutu vo výške 650 eur.
Polícia opätovne apelovala na vodičov, aby si po požití alkoholu nesadali za volant. Upozornila, že aj malé množstvo alkoholu znižuje pozornosť, predlžuje reakčný čas a zvyšuje riziko dopravných nehôd.