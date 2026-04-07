Ranná kontrola v Košickom kraji: Chytili opitých vodičov aj cyklistov
Autor TASR
Košice 7. apríla (TASR) - Celokrajskú osobitnú kontrolu v utorok v ranných hodinách vykonali policajti na cestách v Košickom kraji. Urobili 2393 dychových skúšok, pričom požitie alkoholu zistili v štyroch prípadoch - u dvoch vodičov motorových vozidiel a dvoch cyklistov. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Dvom vodičom motorových vozidiel policajti namerali hodnoty 0,40 a 1,58 promile a dvom cyklistom hodnoty 0,71 a 1,98 promile alkoholu.
„Do akcie boli nasadení policajti z viacerých služieb, ktorí sa zamerali najmä na bezpečnosť a disciplínu na cestách. Počas kontroly bolo zistených spolu 62 priestupkov, z toho 58 bolo vyriešených v blokovom konaní,“ uviedla polícia. Z priestupkov išlo o 26 prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, deväť priestupkov týkajúcich sa technického stavu vozidla, šesť prípadov súvisiacich s používaním bezpečnostných pásov či 15 ostatných porušení, medzi nimi aj jeden prípad bez povinného zmluvného poistenia.
Poveľkonočná ranná kontrola bola podľa polície zameraná na to, aby sa na cestách neopakovali nezodpovedné jazdy pod vplyvom alkoholu.
