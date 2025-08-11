Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ranná nehoda na D1 v Bratislave: Auto sa prevrátilo na strechu

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Zasahujúci hasiči ošetrili jednu zranenú osobu a odovzdali ju do starostlivosti zdravotníckym záchranárom.

Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Hasiči v pondelok ráno zasahovali pri nehode dvoch áut na diaľnici D1 v Bratislave. Jedno vozidlo sa pri nej prevrátilo na strechu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa jeden z havarovaných automobilov nachádzal prevrátený na streche. Zasahujúci hasiči ošetrili jednu zranenú osobu a odovzdali ju do starostlivosti zdravotníckym záchranárom,“ priblížilo na sociálnej sieti.

Hasiči tiež na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom. Pomáhali aj pri sprejazdnení komunikácie.

