Ranná nehoda na D1 v Bratislave: Auto sa prevrátilo na strechu
Zasahujúci hasiči ošetrili jednu zranenú osobu a odovzdali ju do starostlivosti zdravotníckym záchranárom.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Hasiči v pondelok ráno zasahovali pri nehode dvoch áut na diaľnici D1 v Bratislave. Jedno vozidlo sa pri nej prevrátilo na strechu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa jeden z havarovaných automobilov nachádzal prevrátený na streche. Zasahujúci hasiči ošetrili jednu zranenú osobu a odovzdali ju do starostlivosti zdravotníckym záchranárom,“ priblížilo na sociálnej sieti.
Hasiči tiež na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom. Pomáhali aj pri sprejazdnení komunikácie.
