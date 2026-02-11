< sekcia Regióny
NEHODA V BRATISLAVE: Auto zrazilo človeka na priechode pre chodcov
Polícia v súvislosti s nehodou upozornila vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy v blízkosti priechodov pre chodcov vzhľadom na slabšiu viditeľnosť a poveternostné podmienky.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - V Bratislave na Gagarinovej ulici došlo v stredu ráno k zrážke auta so 69-ročným chodcom. Utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice na ošetrenie. Presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií viedol vodič motorové vozidlo značky Škoda v ľavom jazdnom pruhu v smere von z mesta, kde na priechode pre chodcov na úrovni zastávky Ríbezľová došlo k zrážke s chodcom,“ uviedla polícia. Vyzýva občanov, ktorí boli svedkami dopravnej nehody, prípadne majú jej priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby to oznámili.
Zároveň upriamila pozornosť na povinnosť vodiča dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť. To neplatí pre vodiča električky.
Apelovala aj na nosenie reflexných prvkov u chodcov, najmä za zníženej viditeľnosti. Pripomenula, že upršané hmlisté počasie, tma, ovplyvňujú viditeľnosť na cestách. Vodič podľa polície spozoruje chodca v tmavom odeve z 18 metrov, s reflexnými prvkami je viditeľný z diaľky 200 metrov. Upozornila tiež, že odev v oranžovej alebo žltej farbe síce viditeľnosť zvyšuje, ale nie je dostatočnou náhradou reflexného prvku. Povinnosť používania reflexných prvkov ukladá i Zákon o cestnej premávke.
