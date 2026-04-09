Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. apríl 2026
< sekcia Regióny

RANNÁ TRAGÉDIA: Pri nehode na R7 zahynula jedna osoba

Snímka z miesta tragickej nehody. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Pri dopravnej nehode sa zranili traja pracovníci, ako aj vodič terénneho pick-upu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Šamorín 9. apríla (TASR) - Dopravná nehoda na rýchlostnej ceste R7 za zjazdom Šamorín - sever v smere do Holíc si vo štvrtok ráno vyžiadala jeden ľudský život. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a ublíženia na zdraví. Polícia žiada vodičov, aby využili obchádzkovú trasu cez zjazd Šamorín - západ na cestu I/63 cez Šamorín a Dunajskú Stredu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Podľa prvotných informácií mal 42-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin zozadu naraziť do vozidla so signalizačnou šípkou a následne aj do vozidla pred ním, z ktorého traja muži vykladali prenosné dopravné značenie,“ priblížili policajti.

Pri dopravnej nehode sa zranili traja pracovníci, ako aj vodič terénneho pick-upu. „Tridsaťročný muž, ktorý vykladal dopravné značenie, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodiča auta musel do nemocnice transportovať záchranársky vrtuľník,“ dodali.

Polícia v súčasnosti vykonáva na mieste prvotné úkony s cieľom riadneho objasnenia priebehu udalosti. Na miesto privolali aj znalca z odboru cestná doprava. „Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody, odstraňovania jej následkov, ako aj z dôvodu pristávania záchranárskeho vrtuľníka na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť,“ ozrejmili.
