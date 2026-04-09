RANNÁ TRAGÉDIA: Pri nehode na R7 zahynula jedna osoba
Pri dopravnej nehode sa zranili traja pracovníci, ako aj vodič terénneho pick-upu.
Autor TASR
Šamorín 9. apríla (TASR) - Dopravná nehoda na rýchlostnej ceste R7 za zjazdom Šamorín - sever v smere do Holíc si vo štvrtok ráno vyžiadala jeden ľudský život. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a ublíženia na zdraví. Polícia žiada vodičov, aby využili obchádzkovú trasu cez zjazd Šamorín - západ na cestu I/63 cez Šamorín a Dunajskú Stredu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Podľa prvotných informácií mal 42-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin zozadu naraziť do vozidla so signalizačnou šípkou a následne aj do vozidla pred ním, z ktorého traja muži vykladali prenosné dopravné značenie,“ priblížili policajti.
Pri dopravnej nehode sa zranili traja pracovníci, ako aj vodič terénneho pick-upu. „Tridsaťročný muž, ktorý vykladal dopravné značenie, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodiča auta musel do nemocnice transportovať záchranársky vrtuľník,“ dodali.
Polícia v súčasnosti vykonáva na mieste prvotné úkony s cieľom riadneho objasnenia priebehu udalosti. Na miesto privolali aj znalca z odboru cestná doprava. „Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody, odstraňovania jej následkov, ako aj z dôvodu pristávania záchranárskeho vrtuľníka na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť,“ ozrejmili.
„Podľa prvotných informácií mal 42-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin zozadu naraziť do vozidla so signalizačnou šípkou a následne aj do vozidla pred ním, z ktorého traja muži vykladali prenosné dopravné značenie,“ priblížili policajti.
Pri dopravnej nehode sa zranili traja pracovníci, ako aj vodič terénneho pick-upu. „Tridsaťročný muž, ktorý vykladal dopravné značenie, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodiča auta musel do nemocnice transportovať záchranársky vrtuľník,“ dodali.
Polícia v súčasnosti vykonáva na mieste prvotné úkony s cieľom riadneho objasnenia priebehu udalosti. Na miesto privolali aj znalca z odboru cestná doprava. „Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody, odstraňovania jej následkov, ako aj z dôvodu pristávania záchranárskeho vrtuľníka na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť,“ ozrejmili.