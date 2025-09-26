Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ranný požiar osobného automobilu sa v Skalici zaobišiel bez zranení

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vozidlo počas jazdy hlásilo technickú poruchu, po ktorej vodič po opätovnom naštartovaní zaznamenal dymenie spod kapoty.

Autor TASR
Trnava/Skalica 26. septembra (TASR) - Piatkový ranný požiar osobného automobilu sa v Skalici zaobišiel bez zranení. Príčinu vzniku požiaru stanovili ako elektrický skrat na vozidle. Odhadovaná škoda predstavuje približne 700 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.

Vozidlo počas jazdy hlásilo technickú poruchu, po ktorej vodič po opätovnom naštartovaní zaznamenal dymenie spod kapoty. „V čase príchodu hasičov zo Skalice bolo vozidlo už v plnej fáze horenia. Vodič sa nachádzal na bezpečnom mieste, bez zranení,“ priblížili.

Zasahujúci hasiči okamžite pristúpili k likvidácii požiaru a súčasne ochladzovali priľahlú budovu, ktorá sa nachádzala v tesnej blízkosti. „Požiar spôsobil nielen poškodenie vozidla, ale aj niekoľkých okien budovy v dôsledku sálavého tepla,“ doplnili.
