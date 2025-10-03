< sekcia Regióny
Ranný vlak R 780 POVAŽAN mimoriadne zastaví v Cíferi a v Šenkviciach
ZSSK odporúča cestujúcim vyraziť s časovou rezervou a pred cestou si overiť cestovné poriadky.
Autor TASR
Trnava 3. októbra (TASR) - Od pondelka 6. októbra bude vlak R 780 POVAŽAN mimoriadne zastavovať aj na staniciach v Cíferi (odchod 6.08 h) a v Šenkviciach (odchod o 6.17 h). Opatrenie platí do 13. decembra. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Ako priblížil, na železničnom úseku Trnava - Cífer aktuálne prebieha výluková činnosť správcu infraštruktúry, v dôsledku ktorej sú vybrané osobné vlaky vedené len do stanice Pezinok. Ranný vlak R 780 POVAŽAN mimoriadne zastaví v Cíferi a Šenkviciach z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti cestujúcich, ktorí smerujú do Bratislavy.
ZSSK zároveň odporúča cestujúcim vyraziť s časovou rezervou a pred cestou si overiť cestovné poriadky.
