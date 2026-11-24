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RANNÝ ZÁSAH NA VÝCHODE SR: Polícia vyšetruje závažné podozrenia
V súčasnosti vykonáva polícia potrebné procesné úkony.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru zasahujú v utorok od skorých ranných hodín na východe Slovenska. Vykonávajú tam policajnú akciu s krycím názvom Bumerang. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Akcia súvisí s vyšetrovaním podozrení z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, prijímania úplatku a ďalšej trestnej činnosti,“ uviedol Hájek.
V súčasnosti vykonáva polícia potrebné procesné úkony. Bližšie informácie poskytne, keď to procesná situácia umožní.
„Akcia súvisí s vyšetrovaním podozrení z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, prijímania úplatku a ďalšej trestnej činnosti,“ uviedol Hájek.
V súčasnosti vykonáva polícia potrebné procesné úkony. Bližšie informácie poskytne, keď to procesná situácia umožní.