Dramatické ráno v Padáni: Horeli pivničné priestory rodinného domu
Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a dobrovoľní hasiči z Padáňa, Gabčíkova a Dolného Štálu.
Autor TASR
Padáň 15. augusta (TASR) - Hasiči zasahovali v piatok ráno pri požiari pivničných priestorov rodinného domu v obci Padáň v okrese Dunajská Streda. Obyvatelia sa stihli bezpečne evakuovať. Požiar spôsobila porucha na elektroinštalácii. Vzniknutá škoda sa odhaduje na 15.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Po prieskume bolo zistené, že v celopodpivničenom dome horeli dve miestnosti plným plameňom. Na likvidáciu požiaru bolo nasadených niekoľko útočných prúdov,“ priblížil HaZZ. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a dobrovoľní hasiči z Padáňa, Gabčíkova a Dolného Štálu.
