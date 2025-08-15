Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dramatické ráno v Padáni: Horeli pivničné priestory rodinného domu

Ilustračná snímka. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj

Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a dobrovoľní hasiči z Padáňa, Gabčíkova a Dolného Štálu.

Autor TASR
Padáň 15. augusta (TASR) - Hasiči zasahovali v piatok ráno pri požiari pivničných priestorov rodinného domu v obci Padáň v okrese Dunajská Streda. Obyvatelia sa stihli bezpečne evakuovať. Požiar spôsobila porucha na elektroinštalácii. Vzniknutá škoda sa odhaduje na 15.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Po prieskume bolo zistené, že v celopodpivničenom dome horeli dve miestnosti plným plameňom. Na likvidáciu požiaru bolo nasadených niekoľko útočných prúdov,“ priblížil HaZZ. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a dobrovoľní hasiči z Padáňa, Gabčíkova a Dolného Štálu.
