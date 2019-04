RARITA: Pre alkohol za volantom otec a syn strávili víkend za mrežami

Obaja šoférovali to isté vozidlo a nafúkali.

Brezno 1. apríla (TASR) - Polícia v Brezne obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky dvoch mužov vo veku 19 a 40 rokov z Nemeckej v okrese Brezno. Ide o otca a syna. Obaja šoférovali to isté vozidlo, nafúkali a skončili počas víkendu v policajnej cele. V super rýchlom konaní v nedeľu (31. 3.) sudca rozhodol o ich treste. TASR o tom v pondelok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



Ako uviedla, v sobotu (30. 3.) oboch mužov okolo pol jednej v noci kontrolovala policajná hliadka. Mladšieho z nich vyzvala, aby predložil doklady potrebné na vedenie a premávku vozidla. Keďže nie je držiteľom vodičského oprávnenia, nemal aké doklady predložiť. Navyše pri dychovej skúške nafúkal, namerali mu 0,74 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,54 promile. Obmedzili mu osobnú slobodu a predviedli na policajné oddelenie. Rovnako skončil i ďalší muž.



"Následne o 1.25 h v obci Ráztoka policajti zastavili a kontrolovali opäť to isté vozidlo Škoda Felícia, ktoré už viedol ďalší z obvinených. Pri kontrole doklady od vozidla nepredložil, nakoľko ani on nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Pri dychovej skúške mu namerali 0,87 mg/l alkoholu, čo je 1,81 promile," dodala hovorkyňa.