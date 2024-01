Raritná operácia: Dieťaťu v NÚDCH nahradili ramennú kosť endoprotézou

Bratislava 29. januára (TASR) - Lekári v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) nahradili pacientovi ramennú kosť postihnutú nádorom modulárnou endoprotézou. Išlo o raritnú operáciu, na Slovensku sa u dieťaťa mladšieho školského veku vykonala prvýkrát. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



"U pacienta bola vzhľadom na veľkosť nádoru jednou z eventualít aj amputácia ramena, aby sme zachránili život dieťaťa. Som veľmi rád, že raritnou operáciou sa lekárom podarilo zachrániť ruku dieťaťa," skonštatoval riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň s tým, že pacient sa má dobre a zotavuje sa.



Operácia trvala viac ako štyri hodiny. Spolupracovali na nej aj lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Pacientovi pri zákroku vybrali celú ramennú kosť a nahradili ju endoprotézou Totalhumerus, teda urobili náhradu ramena, ramennej kosti aj lakťa. "Keby sme spravili resekciu len nádoru, ostalo by nám veľmi málo miesta na ukotvenie endoprotézy," poznamenal prednosta I. ortopedicko-traumatologickej kliniky v nemocnici v bratislavskom Ružinove Andrey Švec, ktorý viedol operačný tím.



Nádor, ktorý aj po chemoterapii zaberal dve tretiny ramennej kosti, sa lekárom podarilo vybrať bez väčších krvných strát. "Odizolovať nádor od veľkých ciev, to je vždy problém, zvlášť keď cievy naliehajú alebo sú zavzaté v nádore. Tiež sme museli špeciálnou sieťkou, podobnou pančuche, protézu fixovať do kĺbnej jamky ramena, aby nevykĺzla," dodal prednosta ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Milan Kokavec.