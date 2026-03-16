Raši a Okamura budú hovoriť o medziparlamentnej spolupráci
Stretnutie nadviaže na historickú tradíciu slovensko-českej vzájomnosti na najvyššom bode Bielych Karpát.
Autor TASR
Bratislava/Lubina 16. marca (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa spoločne s podpredsedami NR SR a predsedami parlamentných výborov stretne v pondelok popoludní na vrchu Veľká Javorina s predsedom Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomiom Okamurom a jeho delegáciou. Kľúčovou témou bude medziparlamentná spolupráca pri tvorbe legislatívy, ako aj pri koordinácii postojov v európskych témach. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
„Dnešné stretnutie bude skutočne historickým míľnikom v našich bilaterálnych vzťahoch. Stretnutie vedení oboch našich parlamentov v takomto širokom a reprezentatívnom rozsahu sa doposiaľ ešte nikdy neuskutočnilo. Je to jasný dôkaz toho, že Slovensko a Česko zostávajú najbližšími partnermi a priateľmi aj po viac ako troch desaťročiach samostatnosti,“ uviedol Raši.
Stretnutie nadviaže na historickú tradíciu slovensko-českej vzájomnosti na najvyššom bode Bielych Karpát. Predsedovia oboch parlamentov položia kytice k Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti na spoločnej hranici na Veľkej Javorine. Nasledovať bude pietny akt kladenia vencov k Pamätníku SNP na vrchu Roh spoločne s členmi oboch delegácií. Hlavným bodom programu je podvečerné bilaterálne rokovanie delegácií.
Predmetom diskusií budú podľa NR SR konkrétne projekty s priamym dosahom na životy občanov. Delegácie budú hovoriť o medziparlamentnej spolupráci pri tvorbe legislatívy a pri koordinácii postojov v európskych témach. Témou bude aj zriadenie Ceny slovensko-českej vzájomnosti a podpore Nadácie česko-slovenskej spolupráce pre mladých ľudí. Medzi ďalšie témy bude patriť aj podpora mládežníckych výmenných stáží a spolupráca medzi mládežníckymi parlamentami, či ratifikácia zmluvy o cezhraničnej záchrannej zdravotnej službe.
Kultúrny rozmer parlamentných vzťahov SR a ČR podčiarkne aj príprava spoločnej výstavy o architektovi Dušanovi Jurkovičovi na Bratislavskom hrade, ktorej cieľom bude predstaviť architektovo dielo. Rokovanie vedení parlamentov zároveň pripraví pôdu pre plánované spoločné zasadnutie vlád SR a ČR, ktoré sa uskutoční 31. marca.
Slovenskú stranu bude zastupovať delegácia na čele s predsedom parlamentu Rašim, ktorého budú sprevádzať podpredsedovia NR SR Peter Žiga (Hlas-SD), Tibor Gašpar (Smer-SD) a Martin Dubéci (PS). Slovenskú delegáciu doplnia predsedovia kľúčových výborov Róbert Puci, Peter Kalivoda (obaja Hlas-SD) a Marián Kéry (Smer-SD), ako aj zástupca poslaneckej skupiny priateľstva s Českou republikou, vedúci Kancelárie NR SR a zástupcovia mládežníckeho parlamentu.
Českú stranu bude zastupovať delegácia na čele s predsedom Tomiom Okamurom, spolu s podpredsedami Poslaneckej snemovne Patrikom Nacherom, Jiřím Bartákom a Janom Skopečkom. Českú delegáciu ďalej dopĺňajú predstavitelia výborov Radim Fiala, Taťána Malá, Radek Vondráček a Lucie Šafránková, ako aj zástupcovia parlamentnej skupiny priateľstva a mládežníckych organizácií.
„Dnešné stretnutie bude skutočne historickým míľnikom v našich bilaterálnych vzťahoch. Stretnutie vedení oboch našich parlamentov v takomto širokom a reprezentatívnom rozsahu sa doposiaľ ešte nikdy neuskutočnilo. Je to jasný dôkaz toho, že Slovensko a Česko zostávajú najbližšími partnermi a priateľmi aj po viac ako troch desaťročiach samostatnosti,“ uviedol Raši.
Stretnutie nadviaže na historickú tradíciu slovensko-českej vzájomnosti na najvyššom bode Bielych Karpát. Predsedovia oboch parlamentov položia kytice k Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti na spoločnej hranici na Veľkej Javorine. Nasledovať bude pietny akt kladenia vencov k Pamätníku SNP na vrchu Roh spoločne s členmi oboch delegácií. Hlavným bodom programu je podvečerné bilaterálne rokovanie delegácií.
Predmetom diskusií budú podľa NR SR konkrétne projekty s priamym dosahom na životy občanov. Delegácie budú hovoriť o medziparlamentnej spolupráci pri tvorbe legislatívy a pri koordinácii postojov v európskych témach. Témou bude aj zriadenie Ceny slovensko-českej vzájomnosti a podpore Nadácie česko-slovenskej spolupráce pre mladých ľudí. Medzi ďalšie témy bude patriť aj podpora mládežníckych výmenných stáží a spolupráca medzi mládežníckymi parlamentami, či ratifikácia zmluvy o cezhraničnej záchrannej zdravotnej službe.
Kultúrny rozmer parlamentných vzťahov SR a ČR podčiarkne aj príprava spoločnej výstavy o architektovi Dušanovi Jurkovičovi na Bratislavskom hrade, ktorej cieľom bude predstaviť architektovo dielo. Rokovanie vedení parlamentov zároveň pripraví pôdu pre plánované spoločné zasadnutie vlád SR a ČR, ktoré sa uskutoční 31. marca.
Slovenskú stranu bude zastupovať delegácia na čele s predsedom parlamentu Rašim, ktorého budú sprevádzať podpredsedovia NR SR Peter Žiga (Hlas-SD), Tibor Gašpar (Smer-SD) a Martin Dubéci (PS). Slovenskú delegáciu doplnia predsedovia kľúčových výborov Róbert Puci, Peter Kalivoda (obaja Hlas-SD) a Marián Kéry (Smer-SD), ako aj zástupca poslaneckej skupiny priateľstva s Českou republikou, vedúci Kancelárie NR SR a zástupcovia mládežníckeho parlamentu.
Českú stranu bude zastupovať delegácia na čele s predsedom Tomiom Okamurom, spolu s podpredsedami Poslaneckej snemovne Patrikom Nacherom, Jiřím Bartákom a Janom Skopečkom. Českú delegáciu ďalej dopĺňajú predstavitelia výborov Radim Fiala, Taťána Malá, Radek Vondráček a Lucie Šafránková, ako aj zástupcovia parlamentnej skupiny priateľstva a mládežníckych organizácií.