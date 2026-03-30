Raši: Návrh na predĺženie funkčného obdobia prišiel od samospráv
Dĺžka volebného obdobia obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, starostu obce, respektíve primátora mesta, takisto zastupiteľstva vyššieho územného celku a predsedu VÚC sa má zvýšiť z aktuálnych štyroch na päť rokov.
Autor TASR
Dolný Kubín 30. marca (TASR) - Návrh na predĺženie funkčného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov vyšiel zdola a prišli s ním samotní predstavitelia miest, obcí a samosprávnych krajov. Uviedol to na pondelkovom tlačovom brífingu v Dolnom Kubíne predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Doplnil, že ak sa ústavnú zmenu podarí schváliť, predĺženie volebného obdobia bude platiť už od tohtoročných spojených regionálnych volieb.
Raši patrí do skupiny piatich poslancov NR SR za Hlas-SD, ktorí predložili návrh zákona na najbližšiu schôdzu parlamentu, spolupredkladateľom je aj Roman Malatinec (nezaradený). „Je to návrh, ktorý iniciovalo a podporilo Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska aj združenie samosprávnych krajov,“ uviedol Raši.
Dĺžka volebného obdobia obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, starostu obce, respektíve primátora mesta, takisto zastupiteľstva vyššieho územného celku (VÚC) a predsedu VÚC sa má zvýšiť z aktuálnych štyroch na päť rokov. Podľa Rašiho je zmena dĺžky funkčného obdobia pre ľudí, ktorí riadia obce, mestá a samosprávne kraje zásadná. „Z hľadiska plánovaných investičných aktivít prišla iniciatíva od našich zástupcov zo samospráv, aby sa kvôli realizácii aktivít a kvôli plánovaniu a aj samotnému ukončeniu aktivít volebné obdobie dalo na päť rokov,“ poznamenal Raši.
Návrh zákona je síce na prvý pohľad jednoduchý, ale keďže sa menia štyri odseky článku 69 Ústavy SR, má prívlastok ústavný a na jeho schválenie v parlamente je tak potrebných minimálne 90 hlasov. „Očakávame podporu našich koaličných partnerov tak ako aj my podporujeme ich ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú samospráv,“ priblížil Raši.
Doplnil, že absolvoval aj rokovania s niektorými opozičnými stranami, ako Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) či Progresívne Slovensko. „KDH sa takisto prezentuje ako regionálna strana a tento zákon je aj pre ich starostov. Starostovia, primátori a župani chcú päťročný mandát na to, aby mohli realizovať svoje projekty. Aj keď sa to zdá ako relatívne malá zmena čísla, je pre nich dôležitá,“ dodal Raši.
V prípade schválenia by mala nová legislatíva platiť od 15. júna tohto roka. To znamená, že v spojených samosprávnych voľbách, ktoré budú 24. októbra, by mohli voliči vyberať svojich zástupcov na päť rokov.
Raši patrí do skupiny piatich poslancov NR SR za Hlas-SD, ktorí predložili návrh zákona na najbližšiu schôdzu parlamentu, spolupredkladateľom je aj Roman Malatinec (nezaradený). „Je to návrh, ktorý iniciovalo a podporilo Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska aj združenie samosprávnych krajov,“ uviedol Raši.
Dĺžka volebného obdobia obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, starostu obce, respektíve primátora mesta, takisto zastupiteľstva vyššieho územného celku (VÚC) a predsedu VÚC sa má zvýšiť z aktuálnych štyroch na päť rokov. Podľa Rašiho je zmena dĺžky funkčného obdobia pre ľudí, ktorí riadia obce, mestá a samosprávne kraje zásadná. „Z hľadiska plánovaných investičných aktivít prišla iniciatíva od našich zástupcov zo samospráv, aby sa kvôli realizácii aktivít a kvôli plánovaniu a aj samotnému ukončeniu aktivít volebné obdobie dalo na päť rokov,“ poznamenal Raši.
Návrh zákona je síce na prvý pohľad jednoduchý, ale keďže sa menia štyri odseky článku 69 Ústavy SR, má prívlastok ústavný a na jeho schválenie v parlamente je tak potrebných minimálne 90 hlasov. „Očakávame podporu našich koaličných partnerov tak ako aj my podporujeme ich ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú samospráv,“ priblížil Raši.
Doplnil, že absolvoval aj rokovania s niektorými opozičnými stranami, ako Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) či Progresívne Slovensko. „KDH sa takisto prezentuje ako regionálna strana a tento zákon je aj pre ich starostov. Starostovia, primátori a župani chcú päťročný mandát na to, aby mohli realizovať svoje projekty. Aj keď sa to zdá ako relatívne malá zmena čísla, je pre nich dôležitá,“ dodal Raši.
V prípade schválenia by mala nová legislatíva platiť od 15. júna tohto roka. To znamená, že v spojených samosprávnych voľbách, ktoré budú 24. októbra, by mohli voliči vyberať svojich zástupcov na päť rokov.