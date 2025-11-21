< sekcia Regióny
Raši: Odkaz Tokajíckej tragédie je posolstvom pre mladých
Tokajík 21. novembra (TASR) - Odkaz popravených mužov počas Tokajíckej tragédie je posolstvom o slobode pre mladé generácie. V súvislosti s 81. výročím Tokajíckej tragédie to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). V piatok si v Tokajíku uctil pamiatku 32 nevinných mužov popravených nacistickými vojakmi 19. a 20. novembra 1944. TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Raši v úvode svojho príhovoru vyzdvihol prácu organizátorov podujatia a osobne poďakoval starostke obce Tokajík. „Chcem v mene svojom, aj v mene poslancov Národnej rady SR, poďakovať za to, že toto spomienkové podujatie každý rok organizujete, pretože je to mimoriadne dôležité,“ uviedol Raši.
Pripomenul, že 32 mužov, ktorých nacistické komando v obci zavraždilo v rámci odvetnej akcie za pomoc miestneho obyvateľstva partizánom, by dnes tvorilo tretinu tejto obce.
Hlavným motívom príhovoru predsedu NR SR bola dôležitosť pripomínania si historickej pravdy v súčasnej dobe a odovzdávanie tohto odkazu ďalej. „Táto chvíľa dnes je prvotne venovaná tým, ktorí tu, priamo v Tokajíku položili svoje životy, pretože bránili svoju krajinu a vzbúrili sa fašistickej invázii,“ uviedol Raši.
Osobitnú pozornosť venoval generácii, ktorá nezažila vojnové hrôzy, ale potrebuje si uvedomovať cenu slobody. „Chcem, aby si uvedomovali, že sloboda nie je samozrejmosť, že mier nie je istota a aby mysleli na to, že napriek mnohým novým pravdám, ktoré sú podsúvané cez sociálne siete a cez niektoré médiá, aby vedeli, že za to, že sme tu dnes musel niekto položiť tú najväčšiu obetu,“ zdôraznil predseda NR SR.
