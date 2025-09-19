< sekcia Regióny
Raši: Prvá SNR položila základy slovenskej identity
Spomenul, že na mesto Myjava treba myslieť ako na kolísku slovenského parlamentarizmu.
Autor TASR,aktualizované
Myjava 19. septembra (TASR) - Prvá Slovenská národná rada (SNR) položila základy slovenskej identity, ktorú musíme zachovávať. Pre TASR to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) na spomienkovom podujatí v Myjave, ktoré sa konalo pri príležitosti 177. výročia vzniku prvej SNR.
„Dnes som tu preto, lebo 19. september je mimoriadne dôležitý dátum nielen pre slovenský parlament, ale aj pre celý slovenský národ. Keby nebolo 19. septembra, keby nebolo Štúrovcov, keby nebolo prvého predsedu Jozefa M. Hurbana, možno by sme neboli ani my ako súčasť slovenského národa a Slovenskej republiky. Možno by nevznikla Národná rada Slovenskej republiky a možno by sa neschválila ústava 1. septembra 1992 a nebolo by 1. januára 1993, kedy sme vznikli,“ skonštatoval.
Spomenul, že na mesto Myjava treba myslieť ako na kolísku slovenského parlamentarizmu. „Musíme myslieť na toto miesto, kde je jediné Múzeum Slovenských národných rád a dom Anny Kolényovej, kde zasadala prvá Slovenská národná rada,“ doplnil.
Prvá SNR podľa jeho slov položila základy našej slovenskej identity. „Pre mňa je september taký náš, úžasný, slovenský, ktorý hovorí o tom, že si našu identitu musíme zachovávať. Vidíme to na našich deťoch a vnúčatách, že mnohokrát ich identitu formujú sociálne siete a speje to k tomu, že sa cítia síce európsky, ale necítia to, že sme najmä slovenskí,“ zhrnul.
Avizoval, že september pomyselne vyvrcholí v Beckove v rodisku Jozefa M. Hurbana, kde odhalia zrekonštruovaný pamätník. Dodal, že pri tejto príležitosti navštívil aj dom Anny Kolényovej a múzeum, ktoré ide do rekonštrukcie. Program predsedu NR SR pokračoval v obci Poriadie slávnostným kladením kvetov pri Pamätníku bitky U Klasovitých.
Myjava je neoddeliteľnou súčasťou prvej SNR, ktorá vznikla v revolučnom roku 1848 vo Viedni. Následne sa jej prvým slovenským sídlom stala Myjava. Slovenské národné hnutie na čele s Jozefom M. Hurbanom, Ľudovítom V. Štúrom a Milanom M. Hodžom sa postavilo za presadzovanie takých práv, ktorých integrálnou súčasťou boli aj národno-kultúrne práva prameniace z identity obyvateľov národnostne zmiešanej monarchie. Pridali sa tak na stranu Viedne a prvé ozbrojené sily slovenského národa viedli do bojov proti maďarským revolucionárom.
Riaditeľka Múzea SNR Alena Petráková pre TASR uviedla, že SNR bola politickým orgánom, ktorý riadil a organizoval celé revolučné hnutie. „Úplne prvé myšlienky a prvé počiny sa začali práve v myjavskom regióne. V apríli v roku 1848 Jozef M. Hurban spisoval v dome Anny Kolényovej v Myjave Žiadosti slovenského národa v Nitrianskej stolici, vtedy sa prvé národné zhromaždenie zorganizovalo v Brezovej pod Bradlom, kde bol práve v tom čase Hurban farárom,“ povedala.
Keďže požiadavky Slovákov neboli naplnené pokojnou cestou, rozhodli sa v septembri v roku 1848 ísť cestou ozbrojeného povstania. „Práve Slovenská národná rada, jej politickí predstavitelia, vojenskí velitelia a dvaja tajomníci riadili celý proces organizovania troch dobrovoľníckych výprav, ktoré sa skončili letnou výpravou v roku 1849,“ doplnila.
