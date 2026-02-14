< sekcia Regióny
Raši: Titul hlavného mesta kultúry má naštartovať mesto aj kraj
Autor TASR
Trenčín 14. februára (TASR) - Titul Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) nie je len titul, je to štartovacia čiara pre budúcnosť mesta a celého regiónu. Počas otváracieho ceremoniálu na Trenčianskom hrade to povedal predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši (Hlas-SD).
„Je to zásadné strategické rozhodnutie. Nejde len o kultúru, ide o inovácie, spojenie vzdelávacích inštitúcií s podnikateľskými subjektmi, ide o cestovný ruch. Som presvedčený, že tak ako sa naštartovali Košice po získaní titulu EHMK 2013, tak sa naštartuje aj Trenčín a trenčiansky región,“ zdôraznil Raši.
Raši bol v roku 2013 primátorom Košíc a podľa vlastných slov je rád, že po Košiciach tento titul získal aj Trenčín. Trenčínu drží palce, aby bol aspoň tak úspešný ako Košice.
„Primátor Trenčína Richard Rybníček, ktorý po tomto titule v dobrom slova zmysle išiel, bol jeho srdcovou záležitosťou, dal do toho entuziazmus a energiu. A keď sa predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja stal Jaroslav Baška, tak vytvorili skvelý tím,“ doplnil predseda parlamentu.
Trenčiansky primátor Richard Rybníček ocenil fakt, že skúsenosti Richarda Rašiho ako primátora Košíc, pod ktorým sa manažovalo EHMK 2013 Košice, boli pre Trenčín výnimočné.
„Pán predseda parlamentu vedel od prvej chvíle, čo zisk titulu EHMK znamená nielen pre mesto, ale aj pre celé Slovensko. Pre mňa je cťou a symbolikou, že na otvorenie do Trenčína prišiel. Vieme, čo Košice znamenajú na kultúrnej mape Slovenska a ja som presvedčený, že aj Trenčín bude pokračovať ďalej,“ doplnil primátor.
