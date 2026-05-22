Raši v rámci Týždňa dobrovoľníctva navštívil domov pre seniorov
Urobil tak spolu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v piatok v rámci Týždňa dobrovoľníctva navštívil zariadenie pre seniorov v Bratislave Ohel David. Urobil tak spolu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Strávili sme čas so seniormi v príjemnej a neformálnej atmosfére. (...) Je to pripomienka, že dobrovoľníctvo a občianska spoločnosť majú v dnešnej dobe nezastupiteľné miesto. Pomoc totiž nie je len o fyzickej starostlivosti. Je aj o rozhovore, blízkosti, prevencii osamelosti a podpore duševného zdravia. Aj malé gesto alebo venovaný čas môžu mať pre človeka veľký význam,“ poznamenal Raši.
Informoval, že spolu zasadili aj strom. „Ako symbol života, nádeje a pokračovania ďalších generácií,“ podotkol. Zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí pomáhajú druhým. „Dokazujú, že ľudskosť, solidarita a rešpekt majú v spoločnosti stále svoje pevné miesto,“ dodal.
