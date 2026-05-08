Raši vyzval chrániť mier silou práva a hodnôt demokracie
Predseda parlamentu zároveň pripomenul milióny obetí vojny a zdôraznil význam Slovenského národného povstania, ktoré podľa neho zaradilo Slovensko k víťazom a určilo jeho historický kompas.
Autor TASR
Bratislava/Dargov 8. mája (TASR) - Našou dnešnou úlohou nie je len spomínať, ale s odvahou a jednotou chrániť mier silou práva a hodnôt demokracie. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v súvislosti s Dňom víťazstva nad fašizmom. Vo svojom vyjadrení zdôraznil, že výročie ukončenia druhej svetovej vojny nemožno vnímať len ako spomienku na historické udalosti, ale aj ako záväzok predchádzať opakovaniu chýb minulosti.
„Ako predseda parlamentu, inštitúcie, ktorá je symbolom demokracie, vnímam dnešok ako záväzok, že v našom politickom živote nesmie mať miesto relativizovanie zla ani zľahčovanie ideológií nenávisti. Demokracia nie je slabosť, je to naša najsilnejšia ochrana pred svojvôľou moci,“ uviedol Raši.
Predseda parlamentu zároveň pripomenul milióny obetí vojny a zdôraznil význam Slovenského národného povstania, ktoré podľa neho zaradilo Slovensko k víťazom a určilo jeho historický kompas. Apeloval tiež na ochranu mieru, demokratických hodnôt a odmietanie ideológií nenávisti.
„Nedovoľme, aby pohŕdanie človekom znovu dostalo priestor v našej spoločnosti. Spolu tvorme Slovensko ako sebavedomý štát, ktorý vie, akú cenu má sloboda, pretože ju sám musel vybojovať,“ dodal Raši. V piatok sa zúčastní na pietnom akte pri Pamätníku oslobodenia a víťazstva na Dargovskom priesmyku.
