Raškovský luh je už 40 rokov chráneným územím
Ide o izolovaný komplex zvyškov lužných lesov a mokrých lúk v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine, ktorý má rozlohu 16,23 hektára.
Autor TASR
Malé Raškovce 20. apríla (TASR) - Prírodná rezervácia Raškovský luh pri obci Malé Raškovce v okrese Michalovce si pripomína 40. výročie vyhlásenia za chránené územie. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat informovala, že ide o izolovaný komplex zvyškov lužných lesov a mokrých lúk v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine, ktorý má rozlohu 16,23 hektára.
Raškovský luh pozostáva z dvoch čiastkových plôch. Na jeho území ochranári evidujú posledný masový výskyt korunkovky strakatej na Východoslovenskej nížine. V rezervácii sa nachádzajú lesné aj lúčne biotopy s výskytom viacerých vzácnych rastlín, napríklad bledule letnej, gracioly lekárskej, sitiny černastej, cesnaku hranatého či fialky nízkej. Rastie tu aj krvavec lekársky, ktorý je živnou rastlinou pre európsky významný druh motýľa - modráčika krvavcového.
Lokalita je zároveň významným liahniskom obojživelníkov, najmä skokanov, rosničiek a ropúch. Z vtákov tu hniezdia napríklad haja tmavá či bocian čierny, zaznamenaný bol aj výskyt tesára čierneho, muchárika bielokrkého a rybárika riečneho.
V posledných rokoch ochranári v rezervácii realizujú opatrenia na odstraňovanie inváznej glejovky americkej, ktorá vytláča pôvodné rastlinné druhy. „Dúfame, že sa nám podarí túto rastlinu v území oslabiť a následne ju časom úplne odstrániť. Rastlina vylučuje do pôdy látky, ktoré odpudzujú iné rastlinné druhy, a tak si uvoľňuje životný priestor pre svoje rozširovanie. Vytvára mohutné monotypické zárasty, čím vytláča pôvodné druhy rastlín,“ uviedli z CHKO.
V celom území platí štvrtý stupeň ochrany. Rezervácia je zároveň územím európskeho významu a súčasťou Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie.
