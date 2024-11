Divadelný festival Na skok - Fest ponúkne návštevníkom bohatý program

Raslavice 5. novembra (TASR) - Štvrtý ročník divadelného festivalu Na skok - Fest ponúkne návštevníkom bohatý program. Jeho súčasťou budú organizované predstavenia, workshopy a divadelné predstavenia. Podujatie, ktoré organizuje divadelný súbor Na skok v spolupráci s obcou Raslavice sa uskutoční od 14. do 17. novembra v kultúrnom dome v Raslaviciach. TASR o tom informoval vedúci súboru Martin Bašista.



"Naše divadlo oslavuje päť rokov od prvej premiéry. Program sa ponesie v slávnostnom duchu pod heslom Na skok a priatelia," uviedol Bašista.



Prvý deň sa začne dvoma organizovanými predstaveniami a workshopmi pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. "Naša inscenácia o Romeovi a Júlii nastoľuje otázky pôvodu nenávisti a jej ničivý dopad na krehký vzťah dvoch mladých ľudí a ich okolie. Svoje dojmy a názory budú môcť prihlásení účastníci workshopu pod metodickým vedením členov divadla Na skok pretaviť do performancie "manifestu", ktorá bude výpoveďou mladých o dôležitosti prejavov kultúry vo všetkých oblastiach nášho každodenného života," vysvetlil Bašista.



Štvrtkový (14. 11.) večerný galaprogram a slávnostné otvorenie festivalu začne inscenáciou Matka od Júliusa Barča-Ivana. Oslavy budú pokračovať vo foyeri výstavou fotografií z obdobia piatich rokov pôsobenia divadla Na skok.



"Piatkový (15. 11.) program bude nabitý organizovanými predstaveniami Divadla Portál z Prešova a workshopmi, na ktoré pozývame najmenších návštevníkov materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl," doplnil Bašista s tým, že na programe je i workshop určený starším generáciám.



Ako pokračoval, predstavením Klimaktérium...a čo? pozýva Divadlo komédie z Bratislavy na "babskú jazdu" plnú humoru. Divadlo Šesť Pé z Partizánskeho sa v sobotu (16. 11.) predstaví s inscenáciou Otec so zemiakovým pyré, ktorá spracováva problematiku vysporiadania sa detí s rozvodom rodičov.



Slovenské Divadlo Tanca z Bratislavy zavíta do Raslavíc v sobotu s baletnou inscenáciou Amadeus v réžii Jána Ďurovčíka. Oslavy výročia divadla Na skok budú večer pokračovať na malej scéne maškarným bálom Noc kráľovských masiek. Predstavia sa i sólisti Národného divadla Košice.



Nedeľná (17. 11.) slávnostná svätá omša a služby Božie za účasti domácich a hosťujúcich divadelných súborov budú podľa Bašistu výnimočné zapojením divadelníkov do liturgie. Popoludní program pokračuje inscenáciou divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom.



"Nedeľné popoludnie nám spríjemní Koncert tanečnej, jazzovej a tango akordeónovej hudby na malej scéne. Festival zakončíme slávnostnou premiérou komédie Prečo ženy vraždia z dielne divadla Na skok," dodal Bašista.