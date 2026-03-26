Rast cien energií sa premieta aj do autobusovej dopravy na Záhorí
Počet cestujúcich sa v regiónoch zatiaľ výrazne nemení.
Autor TASR
Senica 26. marca (TASR) - Rast cien pohonných látok a energií sa premieta aj do nákladov regionálnej autobusovej dopravy v oblastiach Senice, Myjavy či Piešťan. Dopravné služby však zatiaľ zostávajú bez obmedzení. Pre TASR to uviedli hovorca spoločnosti Arriva Slovakia Peter Stach aj odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Dopravca ozrejmil, že hoci využíva dlhodobé kontrakty s dodávateľmi, nepredvídateľné výkyvy cien palív majú vplyv na jeho prevádzkové náklady. Konkrétnu mieru medziročného nárastu nákladov na palivo však nespresnil. „Dopravné služby vo verejnom záujme poskytujeme v plnom rozsahu podľa platných cestovných poriadkov, a to vo všetkých piatich samosprávnych krajoch a 15 mestách, v ktorých na Slovensku pôsobíme,“ dodal s tým, že k obmedzovaniu spojov ani k úpravám grafikonu zatiaľ nepristúpil.
O zvyšovaní cien cestovných lístkov Stach uviedol, že nie je v kompetencii dopravcu. O výške cestovného rozhoduje objednávateľ dopravy, ktorým je TTSK. Ten aktuálne zmeny cien ani redukciu spojov neavizuje. Podľa vyjadrenia kraja je regionálna autobusová doprava v týchto oblastiach stabilná a financovanie má zabezpečené. Dopravcovia navyše nie sú priamo vystavení aktuálnym cenám na čerpacích staniciach, keďže využívajú dlhodobé kontrakty a množstevné zľavy.
Prípadné zvýšené náklady sa môžu prejaviť až s časovým odstupom. „Kraj sa s nimi vyrovná tak ako v obdobných prípadoch v minulosti,“ uviedol odbor komunikácie TTSK. Aktuálna situácia zatiaľ neovplyvnila ani plánovanú obnovu vozidlového parku. Investície sa pripravujú dlhodobo v rámci zmlúv medzi dopravcami a samosprávami. „Naopak, pre našich objednávateľov - samosprávne kraje a mestá - predstavuje príležitosť zvážiť prínosy rýchlejšieho nasadzovania bezemisných vozidiel, ktorých prevádzka nie je závislá od fosílnych palív,“ doplnil Stach.
Počet cestujúcich sa v regiónoch zatiaľ výrazne nemení. Podľa dopravcu by však pri ďalšom raste cien pohonných látok mohol záujem o verejnú dopravu dokonca narásť. „Vývoj cien ropy na globálnych trhoch je kvôli prebiehajúcim vojnám na Blízkom východe a Ukrajine v súčasnosti mimoriadne ťažko predvídateľný,“ uviedol.
Model financovania prímestskej autobusovej dopravy je podľa dopravcu v princípe nastavený správne. „Veľké cenové výkyvy však sťažujú plánovanie výdavkov pre samosprávy ako objednávateľov verejnej dopravy a môžu ohrozovať ich hospodárenie. Možným riešením by bolo, keby štát aktívne prevzal toto riziko a vytvoril pre samosprávy finančný nástroj, ktorý by absorboval cenové šoky z globálnych trhov - podobne, ako to robí napríklad pri cenách energií pre domácnosti,“ uzavrel.
