V dobovom dome chce obec Ratkovské Bystré zriadiť malé múzeum

Ratkovské Bystré 28. júna (TASR) - Obec Ratkovské Bystré v okrese Revúca chce v jednom z dobových domov zriadiť malé múzeum s pamätnými izbami. Prezentovať by tam chceli históriu obce a niekdajší život jej obyvateľov, na opravu objektu získali dotáciu vo výške takmer 40.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Dušan Bodnár.



Dobový dom kúpila samospráva pred približne desiatimi rokmi, k realizácii myšlienky o malom múzeu sa však dostali až teraz, po získaní financií z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Dejiny obce chcú v dome prezentovať prostredníctvom rôznych predmetov, ktoré dodnes vlastnia tamojší obyvatelia. "Je tam aj starý sporák s pecou, ktorý je možno posledný v obci. Vo vonkajšom priestore by sme chceli umiestniť napríklad rôzne poľnohospodárske nástroje," priblížil Bodnár.



Vo viac ako 100-ročnom dome je podľa starostu potrebné vyriešiť najmä problém s vlhkosťou, aby tam mohli jednotlivé exponáty umiestniť bez rizika ich poškodenia. "Mali by sa tam opraviť podlahy, omietky, steny, dať to do pôvodného stavu," zhrnul Bodnár. Ako dodal, opravovať sa bude i strecha a úpravou prejde aj okolie domu. Po začatí prác by realizácia projektu mala trvať približne šesť mesiacov.



Prvá písomná zmienka o obci Ratkovské Bystré, ktorá má dnes približne 300 obyvateľov, pochádza z roku 1413. Ľudia podľa starostu v minulosti bývali často na okolitých lazoch a do centra dediny chodili najmä počas zimných mesiacov. Venovali sa najmä pastierstvu a neskôr súkenníctvu či výrobe drevených truhlíc.