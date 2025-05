RAZ IM NESTAČILO: Muži opakovane kradli v dome na východe

Iňačovce 15. mája (TASR) - Polícii sa podarilo objasniť sériu krádeží v obci Iňačovce v okrese Michalovce. Štyroch mužov, ktorí opakovane od decembra 2024 do januára 2025 kradli v jednom z rodinných domov, obvinili. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, krádežou spôsobili škodu viac ako 9000 eur a ďalších vyše 1800 eur poškodením zariadenia domu.



Trojica mužov, 30-ročný Alexander, 29-ročný Dominik a 19-ročný Filip, sa prvýkrát vlámala do domu 26. decembra. Cez stodolu a garáž prenikli dnu, poškodili dvere a ukradli notebooky, gitary a náradie. Neskôr sa Alexander s Dominikom vrátili po ďalšiu techniku a koncom roka si odniesli aj mixpult, reproduktory a kľúč od auta.



V krádežiach pokračovali aj v novom roku, najprv zobrali dva bicykle, potom televízor a ďalšie veci. V januári sa k nim pridal aj 17-ročný León, s ktorým ukradli kosačku a krovinorez. Pri ďalších dvoch návštevách si odniesli práčku so sušičkou, elektrocentrálu a poškodili výfuk auta.



Vyšetrovateľ vzniesol voči Alexandrovi, Dominikovi a Filipovi obvinenie z prečinu porušovania domovej slobody, krádeže a poškodzovania cudzej veci. Všetky skutky boli spáchané formou spolupáchateľstva. León čelí obvineniu z porušovania domovej slobody a krádeže. Všetci sú stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, v prípade mladistvého sa trestná sadzba znižuje na polovicu.