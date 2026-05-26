Utorok 26. máj 2026
Ráž: Modernizácia trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje

Na snímke minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Vydrník 26. mája (TASR) - Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom napreduje. Potvrdil to v utorok minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) po tom, čo sa bol pozrieť na prerazený tunel Španí Háj, ktorý je dôležitou súčasťou stavby. Ide pritom o strategickú investíciu štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry.

Tunel, ktorý je dlhý 711 metrov, sa podarilo preraziť ešte koncom februára. Súčasťou tunelovej rúry je aj 28 výklenkov slúžiacich na prevádzkové a bezpečnostné účely. „Som rád, že vidím pokrok prác na tejto stavbe, ktorá je, mimochodom, aktuálne najväčšou železničnou stavbou na Slovensku. Držím zhotoviteľovi palce, aby sa mu darilo plniť míľniky a aby tunelom prešiel prvý vlak v plánovanom termíne,“ uviedol Ráž.

Zástupca riaditeľa stavby Vladimír Samek dodal, že v uplynulých dňoch sa im podarilo vyriešiť problém starých banských diel, ktoré museli v miestach, kde prichádzali do kolízie s tunelovou rúrou, vyplniť betónom. „Začali sme už práce na sekundárnom ostení, máme zrealizované štyri zábery, každý má zhruba 12 metrov, máme nastavené tri vozíky - armovací, izolačný a betonážny, pričom máme v pláne každých 40 hodín zabetónovať hornú klenbu. Predpoklad ukončenia prác na sekundárnom ostení je do konca októbra a harmonogram sa nám darí plniť,“ priblížil.

Úsek Poprad-Tatry - Vydrník dostane nové trakčné vedenia, modernizované stanice, bezbariérové prístupy, peróny, protihlukové opatrenia a nové dopravné objekty ako nadjazdy, podjazdy a podchody. Vďaka modernizácii sa zvýši nielen traťová rýchlosť na 160 kilometrov za hodinu, ale aj bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Generálny riaditeľ Železníc SR Miroslav Garaj podotkol, že stavba plynule nadväzuje na dokončený úsek Lučivná - Poprad. „Na ňu bude nadväzovať druhý úsek, ktorý je momentálne vo verejnom obstarávaní, a to je Vydrník - Spišská Nová Ves - Markušovce. Zrealizovaním všetkých týchto stavieb dosiahneme vyše 50 kilometrov zmodernizovaného koridoru na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu,“ objasnil.
