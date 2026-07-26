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Ráž: Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu by sa mohla začať o rok
Diaľničný obchvat by podľa neho mal pomôcť odbremeniť dopravu.
Autor TASR
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Košice 26. júla (TASR) - Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať o rok. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) vo videu na sociálnej sieti.
Diaľničný obchvat by podľa neho mal pomôcť odbremeniť dopravu. „Obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená, že nákladné autá, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cez cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Takže efekt bude výrazný,“ uviedol.
Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu 6,8-kilometrového úseku je 162,5 milióna eur bez DPH. Konečná cena však vzíde z výsledkov verejnej súťaže. „Obchvat by sa mohol začať stavať asi o rok a verím tomu, že keď to verejné obstarávanie skončí v normálnom čase tak, ako sa predpokladá, tak by to mohlo byť aj skôr,“ dodal minister dopravy.
Prvá etapa košického obchvatu doplní už existujúci, vyše 14-kilometrový ťah rýchlostnej cesty, ktorý majú Košičania k dispozícii už zhruba pol roka. Celá stavba bude mať podľa ministra viac ako 100 stavebných objektov, päť mostov a dve križovatky.
Po dobudovaní prvej etapy budú mať motoristi k dispozícii súvislé napojenie z cesty I/16 v smere zo Šace na prevádzkované úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 v okolí Košíc.
Diaľničný obchvat by podľa neho mal pomôcť odbremeniť dopravu. „Obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená, že nákladné autá, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cez cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Takže efekt bude výrazný,“ uviedol.
Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu 6,8-kilometrového úseku je 162,5 milióna eur bez DPH. Konečná cena však vzíde z výsledkov verejnej súťaže. „Obchvat by sa mohol začať stavať asi o rok a verím tomu, že keď to verejné obstarávanie skončí v normálnom čase tak, ako sa predpokladá, tak by to mohlo byť aj skôr,“ dodal minister dopravy.
Prvá etapa košického obchvatu doplní už existujúci, vyše 14-kilometrový ťah rýchlostnej cesty, ktorý majú Košičania k dispozícii už zhruba pol roka. Celá stavba bude mať podľa ministra viac ako 100 stavebných objektov, päť mostov a dve križovatky.
Po dobudovaní prvej etapy budú mať motoristi k dispozícii súvislé napojenie z cesty I/16 v smere zo Šace na prevádzkované úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 v okolí Košíc.