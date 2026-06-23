< sekcia Regióny
Ráž: Základná rekonštrukcia na hlavnej stanici má trvať do septembra
V rámci základných prác budú doplnené aj klimatizačné zariadenia do čakární, keďže podmienky nevyhovovali hygienickým normám.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Základné rekonštrukčné práce na hlavnej stanici v Bratislave sú rozbehnuté a hotové by mali byť do konca septembra tohto roka. Ich súčasťou je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prepojenie medzi výstupným koridorom a halou. Informoval o tom v utorok minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý v pondelok (22. 6.) oznámil svoju kandidatúru na primátora Bratislavy.
„Predtým bolo treba najskôr cez podzemie vyjsť z nástupišťa, potom sa naspäť vrátiť do haly, bolo to relatívne komplikované. Je tu navrhnutý veľmi jednoduchý prepoj, ktorý veľmi pomôže všetkým cestujúcim, ktorí prestupujú, respektíve musia sa z nejakého dôvodu po vystúpení z vlaku vrátiť naspäť na stanicu,“ povedal Ráž. Podľa neho je tam čulý stavebný ruch.
V rámci základných prác budú doplnené aj klimatizačné zariadenia do čakární, keďže podmienky nevyhovovali hygienickým normám. „Cestujúci sa môžu tešiť na to, že už budú mať klimatizovanú čakáreň,“ uviedol minister. Poďakoval cestujúcim za trpezlivosť a znášanie diskomfortu pri využívaní dočasných toaliet pred budovou stanice.
Paralelne sa začala aj príprava projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu hlavnej stanice vrátane jej pamiatkovej časti. „Tieto projektové práce by mali byť skončené zhruba koncom tohto roka. Vzápätí na to budú môcť Železnice Slovenskej republiky vypísať tender na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie,“ priblížil Ráž. Očakáva, že ešte za administratívy súčasného vedenia ministerstva dopravy stihnú tieto práce zazmluvniť a začať symbolickým poklepaním základného kameňa.
„Predtým bolo treba najskôr cez podzemie vyjsť z nástupišťa, potom sa naspäť vrátiť do haly, bolo to relatívne komplikované. Je tu navrhnutý veľmi jednoduchý prepoj, ktorý veľmi pomôže všetkým cestujúcim, ktorí prestupujú, respektíve musia sa z nejakého dôvodu po vystúpení z vlaku vrátiť naspäť na stanicu,“ povedal Ráž. Podľa neho je tam čulý stavebný ruch.
V rámci základných prác budú doplnené aj klimatizačné zariadenia do čakární, keďže podmienky nevyhovovali hygienickým normám. „Cestujúci sa môžu tešiť na to, že už budú mať klimatizovanú čakáreň,“ uviedol minister. Poďakoval cestujúcim za trpezlivosť a znášanie diskomfortu pri využívaní dočasných toaliet pred budovou stanice.
Paralelne sa začala aj príprava projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu hlavnej stanice vrátane jej pamiatkovej časti. „Tieto projektové práce by mali byť skončené zhruba koncom tohto roka. Vzápätí na to budú môcť Železnice Slovenskej republiky vypísať tender na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie,“ priblížil Ráž. Očakáva, že ešte za administratívy súčasného vedenia ministerstva dopravy stihnú tieto práce zazmluvniť a začať symbolickým poklepaním základného kameňa.