Razia v okolí Serede vyniesla stovky dávok pervitínu

Sereď 16. novembra (TASR) – Niekoľko osôb polícia zadržala a tri z nich obvinila z predaja drog počas akcie na rôznych miestach v okrese Galanta. Vykonala tri prehliadky domov a bytu a dve prehliadky motorových vozidiel. V spolupráci s policajným útvarom osobitného určenia a Pohotovostným policajným útvarom Banská Bystrica sa galantským policajtom v okolí Serede podarilo zaistiť niekoľko stoviek dávok pervitínu, ktoré boli pripravené priamo na predaj. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



„Obvinených z protiprávnej činnosti usvedčili nielen vrecká s drogami, ktoré mali pri sebe alebo ukryté v domoch, ale aj výpovede zákazníkov, ktorí pravidelne u nich drogy kupovali,“ uviedla Linkešová. Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva polície v Trnave obvinil dvoch mužov vo veku 34 a 44 rokov z obzvlášť závažného zločinu a 39-ročného muža zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. „Najmladší obvinený, R. C., si mal drogy obstarávať od dvoch obvinených a z drogovej trestnej činnosti ho usvedčili najmä užívatelia pervitínu. Pri osobnej prehliadke mu v teplákoch policajti našli a zaistili vrecko s kryštalickou látkou a počas prehliadky objavili policajti v dome niekoľko vreciek s kryštalickými látkami, zelenou sušinou, zatavené striekačky, váhu, ale aj drvičku tabaku. Veci ukrýval najmä v špajze, ale aj na poličke detskej izby,“ opísala hovorkyňa.



Muža vo veku 39 rokov policajti preverujú okrem drogovej trestnej činnosti aj za útok na verejného činiteľa. „Počas služobného zákroku v rekreačnej oblasti Kaskády nasmeroval pri pokuse o útek svoje auto VW Golf na dve policajné autá. Policajti ho spacifikovali za použitia strelnej zbrane a na jeho zadržanie použili varovné výstrely. V aute prevážal v čierno-bielej ponožke vyše 200 dávok pika,“ uviedla Linkešová.



Posledného z trojice, 44-ročného P. M. stíha vyšetrovateľ z drogovej trestnej činnosti ako recidivistu. Muža odsúdil súd na takmer dvanásťročný trest vo väzení. „Aj napriek tomu mal predávať drogy ďalej na rôznych miestach v okrese Galanta. Pri akcii policajti zadržali osobu, ktorej mal práve predať minimálne 143 jednorazových dávok pervitínu,“ doplnila.



Vyšetrovateľ podal návrh prokurátorovi, aby všetci traja obvinení boli z drogovej trestnej činnosti stíhaní väzobne. Do rozhodnutia súdu zostávajú v cele policajného zaistenia. Dvom hrozí strata slobody na desať až 15 rokov, najmladšiemu sa môže trest pohybovať v rozmedzí od troch do desať rokov. O väzbe v utorok rozhoduje Okresný súd v Galante.