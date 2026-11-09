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Rázusovo nábrežie v Bratislave dočasne uzavrú pre zasadnutie vlád
Uzávera sa bude týkať úseku pred budovou Slovenskej národnej galérie (SNG) medzi Šafárikovým námestím a Mostom SNP.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Rázusovo nábrežie v Bratislave bude v utorok (10. 11.) dočasne uzavreté v súvislosti s plánovaným spoločným zasadnutím vlád Slovenskej a Českej republiky. Dopravné obmedzenia sa dotknú aj premávky električiek. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková.
Uzávera sa bude týkať úseku pred budovou Slovenskej národnej galérie (SNG) medzi Šafárikovým námestím a Mostom SNP. Dopravu obmedzia dvakrát, o 10.00 h a 15.00 h, pričom každá uzávera potrvá približne 30 minút.
Polícia vyzýva vodičov aj cestujúcich mestskou hromadnou dopravou, aby s obmedzeniami počítali a podľa možností sa dotknutému úseku v uvedených časoch vyhli. Zároveň ich žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov.
Uzávera sa bude týkať úseku pred budovou Slovenskej národnej galérie (SNG) medzi Šafárikovým námestím a Mostom SNP. Dopravu obmedzia dvakrát, o 10.00 h a 15.00 h, pričom každá uzávera potrvá približne 30 minút.
Polícia vyzýva vodičov aj cestujúcich mestskou hromadnou dopravou, aby s obmedzeniami počítali a podľa možností sa dotknutému úseku v uvedených časoch vyhli. Zároveň ich žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov.