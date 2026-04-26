Rázusovo nábrežie v Bratislave uzavreli pre nález neznámeho predmetu
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Polícia uzavrela Rázusovo nábrežie v Bratislave pre chodcov i dopravu. Dôvodom je nález neznámeho predmetu v blízkosti Mosta SNP. Na miesto smeruje pyrotechnik. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Polícia aktuálne vykonáva potrebné úkony zamerané na ochranu života a zdravia občanov. Dopravní policajti zároveň usmerňujú premávku v okolí miesta nálezu. „Občanov touto cestou vyzývame, aby sa danému miestu vyhli a aby rešpektovali pokyny na mieste prítomných hliadok Policajného zboru,“ dodal Szeiff.
Ďalšie informácie polícia poskytne, len čo to situácia umožní.
