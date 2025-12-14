< sekcia Regióny
Recept na vianočný pokoj: Predstavia ho v skanzene vo Vychylovke
Návštevníci si môžu pochutnať na kysnutých makovníkoch a orechovníkoch, na opekancoch, ale i na „hriatôm“.
Autor TASR
Nová Bystrica 14. decembra (TASR) - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke ponúka v nedeľu recept na vianočný pokoj. Pre návštevníkov pripravili vianočný gastronomický zážitok, priadky, tajuplnú schôdzku Lucií i program pre deti. Informovala o tom Miroslava Jančulová z Kysuckého múzea v Čadci.
Návštevníci si môžu pochutnať na kysnutých makovníkoch a orechovníkoch, na opekancoch, ale i na „hriatôm“. Napoludnie môžu nahliadnuť do tichého sveta priadok. Súčasťou magického dňa je aj tajuplná obchôdzka Luciek, ktoré s bielou šatkou a husím krídlom v tichosti vymetú zlo a choroby.
„Nezabudli sme ani na tých najmenších. Deti si v tvorivej dielni vyskúšajú zručnosť a trpezlivosť pri výrobe tradičných ozdôb zo slamy a papiera,“ pripomenula Jančulová s tým, že program vo Vychylovke sa začína od 10.00 h, potrvá približne do 15.00 h.
Počas podujatia bude pre návštevníkov premávať aj Historická lesná úvraťová železnica. V prevádzke bude krytý vagón s kapacitou 18 osôb. Vlak bude premávať od 10.00 h v polhodinových intervaloch.
