Recyklácia textilu a výroba ľadviniek v Sliači pokračujú i v roku 2023

Sliač 3. februára (TASR) - Občianske združenie Ši a nechaj šiť pokračuje so svojou činnosťou aj v novom roku. Tvorbou aktivistov zo Sliača vo Zvolenskom okrese sú kožené ľadvinky, okrem toho chcú však aj naďalej organizovať swap oblečenia. Pre TASR to za združenie uviedla Lenka Slavkovská.



Dodala, že v tomto roku majú v dielni personálne zmeny. "Doterajšiu kolegyňu Veroniku Žbirkovú vymení Agáta Džugan, ktorá začína šiť ľadvinky od februára," objasnila s tým, že naďalej sú členmi dve ženy s Downovým syndrómom. Jednou z nich je 32-ročná Andrea Tomíková z Lieskovca v okrese Zvolen. "Najskôr si vyberiem materiál a ľadvinky šijem na šijacom stroji. Sú z kože alebo koženky, používam aj materiál zo starých riflí," priblížila pre TASR. Doplnila, že vyrába dámske, pánske, detské ľadvinky i na želanie. "Robili sme aj hračky a na Vianoce som ušila adventný kalendár z látky," poznamenala. Do dielne chodieva viackrát do týždňa.



Slavkovská informovala, že po prestávke sa chcú v šití rozbehnúť a na svojej webovej stránke vytvoriť pre záujemcov e-shop. Podľa nej si chcú kúpiť šijací stroj na kožu a v súčasnosti naň sporia. Vlani v novembri zorganizovali v Sliači svoj prvý swap oblečenia. Cieľom bolo dať nepoužívaným a stále zachovaným veciam druhú šancu. "Takto by sme ho chceli pravidelne začať organizovať aspoň raz za tri mesiace," povedala. Záujemcovia si za oblečenie i doplnky, ktoré priniesli, mohli ďalšie kusy odniesť domov. Oblečenie, ktoré ostalo, posunulo občianske združenie na sliačsku charitu.



Ciele občianskeho združenia Ši a nechaj šiť sú ochrana životného prostredia recykláciou textilu a zapájanie do týchto aktivít ľudí so zdravotným postihnutím. Poukazovať chcú aj na šírenie osvety v oblasti znečisťovania prírody. Občianske združenie vzniklo v roku 2019.