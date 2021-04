Recyklácia vozidiel je čoraz náročnejšia, elektrické autá sú problémom

Na snímke areál spoločnosti ZSNP RECYKLING v Žiari nad Hronom 15. apríla 2021. Foto: EASYFOTO TASR – Lukáš Mužla

Na snímke areál spoločnosti ZSNP RECYKLING v Žiari nad Hronom 15. apríla 2021. Foto: EASYFOTO TASR – Lukáš Mužla

Žiar nad Hronom 22. apríla (TASR) – Recyklácia vozidiel vyradených z evidencie je čoraz náročnejšia a menej rentabilná. Vozidlá s alternatívnym pohonom sú v tomto smere najmä z dôvodu batérií zatiaľ problémom. Pre TASR to uviedol Milan Lauko, člen predstavenstva spoločnosti ZSNP Recykling v Žiari nad Hronom, ktorá sa zaoberá ekologickým spracovaním starých vozidiel.povedal Lauko. Ako dodal, v súčasnosti vysušenie vozidla od prevádzkových kvapalín a následná demontáž trvá približne päť hodín. Proces je podľa jeho slov namáhavejší, vytriedené materiály sú menej hodnotné a celková rentabilita činnosti s čoraz novšími a modernejšími vozidlami klesá.vysvetlil Lauko s tým, že do tejto kategórie patria poväčšine vozidlá staršie ako 14 rokov. Nie všetky materiály z vyradeného vozidla však majú kladnú hodnotu. Pri textíliách, plastoch, molitane či skle musí spoločnosť zabezpečiť dopravu ku konečnému spracovateľovi, ktorému za zhodnotenie či zneškodnenie týchto odpadov platí. Kovov je navyše s modernizáciou automobilovej výroby vo vozidlách čoraz menej.Problémom do budúcnosti budú podľa neho i elektrické autá, ktoré sú ojedinele, najmä po dopravných nehodách, vyraďované už dnes.vysvetlil.Pri demontáži vozidla s poškodeným akumulátorom nedokázali v ZSNP Recykling nájsť žiadneho slovenského odberateľa, ktorý by zabezpečil recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.prezradil Lauko s tým, že kým všetci hovoria o vývoji batérií, nikto sa zatiaľ nevenuje ich recyklácii.ZSNP Recykling vznikla v roku 2004 pod záštitou hlinikárne ZSNP, ktorá ukončovala technológiu výroby hliníka a voľné priestory chcela využiť na nové aktivity.povedal Lauko. Ako dodal, v súčasnosti je podľa platných noriem Európskej únie potrebné zrecyklovať, zhodnotiť alebo opätovne použiť 95 percent hmotnosti vyradeného vozidla.Spracovateľský závod v Žiari nad Hronom mal pôvodnú kapacitu nastavenú na 3500 vozidiel ročne, v roku 2004 bol jednou zo štyroch spoločností na Slovensku, ktorá sa recykláciou vyradených vozidiel zaoberala. Po rozšírení trhu kapacita klesla na aktuálnych približne 1000 vozidiel ročne.podotkol Lauko.