Recykláciou textilu a výrobou ľadviniek sa v Sliači venujú ekológii

Sliač 2. apríla (TASR) - Ochrana životného prostredia recykláciou textilu a zapájanie do týchto aktivít ľudí so zdravotným postihnutím sú ciele občianskeho združenia Ši a nechaj šiť. Tvorbou aktivistov zo Sliača vo Zvolenskom okrese sú v súčasnosti látkové ľadvinky. Pre TASR to za združenie uviedla Lenka Slavkovská.



Poukazovať chcú aj na šírenie osvety v oblasti znečisťovania prírody a podporovať aktivity, ktoré sa venujú ekológii. Vďaka ľadvinkám chcú časom vytvoriť sociálny podnik, kde sa tieto témy budú spájať. "Náš tím má zatiaľ štyroch členov. Veríme však, že po otvorení podniku vytvoríme miesto pre mnohých ľudí, ktorí k nám budú môcť prichádzať," podotkla s tým, že občianske združenie vzniklo v roku 2019.



V súčasnosti však pre kapacitu zastavili príjem starých kabeliek. "Veľa ľudí nám posiela materiály, ktoré oni už nevyužijú. Či už sú to staršie látky, zipsy, koženky, kože," spresnila. "Taktiež ak v našom okolí poznajú ľudí so zdravotným postihnutím, môžu nás najbližší rok kontaktovať," informovala. Záujemcovia ich nájdu na sociálnych sieťach a aj na webovej stránke pod názvom Ši a nechaj šiť.



Ako poznamenala, pandémia nového koronavírusu členov združenia zastihla v čase, keď začínali. "Našou hlavnou činnosťou je stretávanie sa, šitie, organizovanie workshopov, páranie ľadviniek a práca s ľuďmi so špeciálnymi potrebami," priblížila. Dodala, že izolácia ich zastavila, pretože títo ľudia patria do ohrozených skupín pre ich krehké zdravie. "Možno práve pre tento čas sme sa mohli boriť s byrokratickými vecami a rozmýšľať nad budúcimi priestormi, kde by sme po pandémii mohli našu činnosť opäť rozbehnúť," vysvetlila. "Energetickú krízu pocítime pravdepodobne tento rok po otvorení našej dielne. Zatiaľ totiž pracujeme z domáceho prostredia," doplnila s tým, že aktuálne dokončujú dielňu v Sliači.