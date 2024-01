Rednex s Nikou Karch a Desmod s Kulym vystúpia v Michalovciach

Bratislava 6. januára (TASR) - Známa švédska skupina Rednex so skupinou Desmod vystúpia 9. februára v Michalovciach, spoločný koncert odohrajú v Chemkostav aréne. Sedemnásobný slovenský zlatý slávik Desmod ponúkne známe hity Vyrobená pre mňa, Som na Tebe závislý, Pár dni, V dolinách či Niekto ti to povie skôr než ja. TASR informoval PR manažér Boris Karch.



"Na východe sú vždy výborné koncerty. Za tie roky tu máme kopec priateľov a chodíme sem veľmi radi. Michalovce nie sú výnimkou, vždy je tu výborná atmosféra. Verím, že inak tomu nebude ani tentoraz," uviedol pre médiá líder kapely Mário Kuly Kollár.



Švédska skupina Rednex, ktorá je na scéne od roku 1994, ponúkne aj celosvetové hity Wish you were here, Spirit of the hawk, Old pop in an oak či Cotton Eye Joe. Zaujímavosťou určite bude to, že speváčka kapely Nika Karch je Slovenka, pochádzajúca priamo z Michaloviec.



"Som veľmi rada, že sa podarilo dotiahnuť kapelu Rednex do Michaloviec, do môjho rodného mesta. Bol to môj taký malý sen, predstaviť sa s nimi doma. Pre mňa to bude určite špecifický koncert, na ktorý sa už teraz teším a pripravila som si špeciálne prekvapenie, ktoré ešte nikto nikdy na koncerte Rednexu nezažil. Verím, že bude plná aréna, všetkých ľudí srdečne pozývam zažiť spolu s nami to, čo ja zažívam s chalanmi víkend čo víkend po celom svete a to poriadnu šou. Verím, že moje Michalovce si to užijú spolu s nami," dodala Nika, ktorá je súčasťou kapely Rednex už sedem rokov.