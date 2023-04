Reduta v Jelšave sa obnovy zrejme nedočká, problémom bolo obstarávanie

Jelšava 24. apríla (TASR) – Historická reduta Skalka v Jelšave v okrese Revúca, ktorá je i národnou kultúrnou pamiatkou, sa obnovy z nórskych fondov zrejme nedočká. Dôvodom sú opakujúce sa problémy spojené s verejným obstarávaním. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



"Rozhodli sme sa, že stavbu realizovať nebudeme. Predpokladáme, že nórsky partner aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, to vyhodnotia ako možnosť pokračovať v projekte a že nám aktivity nezastavia. Myslím, že projekt nebol tak postavený, že by to bolo viazané len na stavbu," skonštatoval primátor.



Mesto Jelšava získalo z Nórskeho finančného mechanizmu na vybudovanie multikultúrneho centra pre mladých a aktivity s mládežou približne milión eur, asi 700.000 eur malo ísť na obnovu historickej reduty. Pri verejnom obstarávaní však samospráva od uchádzačov najskôr obdržala ponuky prekračujúce predpokladané náklady o takmer trojnásobok. Neúspešná bola i opakovaná súťaž, v ktorej bol víťazný uchádzač pri kontrole vyhodnotený ako rizikový a rezort investícií samospráve odporučil zmluvu nepodpisovať. Podľa slov primátora by v prípade problémov pri realizácii stavby mestu hrozila korekcia vo výške 100 percent nákladov.



Ako skonštatoval Kolesár, mesto už ďalšie obstarávanie a následnú obnovu reduty do určeného termínu dokončenia stavby nestihne, rekonštrukciu sa preto rozhodlo nerealizovať. Samospráva však chce naďalej v spolupráci s partnermi pokračovať v aktivitách s mládežou, ktoré sú súčasťou projektu podporeného z nórskych fondov. Realizovať by sa mali na futbalovom štadióne, v dome kultúry či v komunitnom centre združenia YMCA.



Historická reduta Skalka bola postavená v 19. storočí a slúžila ako mestský hotel s hostincom. Budova je v súčasnosti v zlom technickom stave a jej priestory sú už niekoľko rokov nevyužívané.