Reduta vo Fiľakove prechádza rekonštrukciou

Fiľakovo 2. apríla (TASR) - V meste Fiľakovo v okrese Lučenec sa počas marca začalo s rekonštrukciou historickej reduty, ktorú miestni nazývajú Vigadó. Obnovou v najbližšom období prejde strecha aj interiér budovy, v ktorej sídlia hneď dve kultúrne inštitúcie. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Mestská reduta vo Fiľakove bola postavená v roku 1899, divadelná sála k nej bola pristavaná v roku 1936. V minulosti slúžila ako miesto stretávania spolkov či remeselníkov, fungovalo tu i kasíno či hostinec. Posledné desaťročia slúži budova na kultúrne účely, sídlilo tu múzeum i mestské kultúrne stredisko. V súčasnosti je objekt v správe Hradného múzea vo Fiľakove (HMF) a funguje v ňom mestská knižnica, vlastivedné múzeum i klub dôchodcov.



S obnovou historickej reduty začalo HMF počas marca, práce spočívajú najmä v komplexnej rekonštrukcii strechy. „Dlhší čas zatekala do viacerých priestorov, najmä do miestnosti vyhradenej pre klub dôchodcov, predsiene knižnice a čitárne. Práce zahrňujú aj údržbu striech na prístavbách a spojovacích častiach budovy, na ktorých sa vymení plechová krytina,“ priblížila riaditeľka múzea Viktória Tittonová.



Fiľakovské múzeum plánuje do obnovy strechy reduty investovať z vlastných zdrojov 15.000 eur, ďalších 10.000 eur prispeje z rozpočtu samospráva. Obnovou má v tomto roku prejsť aj interiér budovy, rekonštruovať sa majú napríklad dve oddelenia knižnice.



„Na tento účel sme podali projekt do Fondu na podporu umenia. V prípade schválenia dotácie plánujeme zrealizovať výmaľbu stien a zakúpiť nové sedacie vaky, police, stoly a tlačiareň. Medzičasom prebieha úprava priestorov a inštalujú sa regály vo vnútorných skladoch múzea,“ doplnila Tittonová s tým, že tie by mali postupne nahradiť vonkajšie sklady. „Sú už v dezolátnom stave a je nutné z nich premiestniť zbierkové predmety. Skladové priestory sa obnovia z vlastných zdrojov múzea,“ uzavrela riaditeľka.