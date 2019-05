Referendum bolo neplatné, starostom Dolného Harmanca zostáva M. Vajs

V Dolnom Harmanci spojili eurovoľby aj s referendom o zotrvaní starostu vo funkcii. Dôvodom sú vlaňajšie komunálne voľby, ktoré dopadli medzi dvoma súpermi nerozhodne.

Dolný Harmanec 25. mája (TASR) – Starosta obce Dolný Harmanec Matúš Vajs (nezávislý) sa v sobotu v noci dozvedel, že zostáva hlavou tejto obce blízko Banskej Bystrice nasledujúce štyri roky. Voľby do Európskeho parlamentu tam totiž spojili s referendom o jeho zotrvaní vo funkcii. Rozhodli o tom občania obce.



"Netrúfol som si počas dňa odhadnúť, ako to dopadne, ale veril som, že dobre. Zostávam starostom," reagoval pre TASR Vajs. Podľa neho bolo referendum neplatné, keďže sa na ňom zúčastnilo iba 79 hlasujúcich, ale na to, aby bolo platné v dedine s 215 oprávnenými voličmi, by muselo prísť k urnám minimálne 108 ľudí, a teda nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.



V Dolnom Harmanci spojili eurovoľby aj s referendom o zotrvaní starostu vo funkcii. Dôvodom sú vlaňajšie komunálne voľby, ktoré dopadli medzi dvoma súpermi nerozhodne. Získali po 79 hlasov. Dva hlasovacie lístky boli údajne neplatné, aspoň tak to vyhodnotila miestna volebná komisia. Podľa súčasného starostu to nebola pravda, jeden z nich bol platný. Obrátil sa na Ústavný súd SR a ten na neverejnom zasadnutí 16. januára tohto roku rozhodol tak, že zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie a vyhlásil ho za zvoleného starostu. Vyhral teda s rozdielom jedného hlasu. Voči takejto "voľbe" mala časť občanov výhrady.